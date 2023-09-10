Молодёжная сборная Узбекистана во втором туре группового этапа Кубка Азии среди футболистов до 23 лет одержала крупную победу над Афганистаном. Матч, прошедший 9 сентября в Ташкенте, завершился со счётом 10:0.

Нападающий Хусайн Норчаев, который начинал прошлую игру против Афганистана с замены, вышел в старте и снова оформил хет-трик (6', 59', 69'). Три гола за 10 минут также забил нападающий Улугбек Хошимов (83', 88', 90+3'). Ещё отличились Аббосбек Файзуллаев (25'), Алишер Одилов (28'), Умарали Рахмоналиев с пенальти (57'), а гонконгский защитник Ман Йип Чек оформил автогол.

Эта победа позволила команде главного тренера Тимура Кападзе закрепиться во главе группы E с шестью очками. Второе место с таким же количеством баллов занимает Иран, победивший Афганистан со счётом 4:0. Следом идут Афганистан и Гонконг.

Лидеры группы Узбекистан и Иран встретятся 12 сентября в 19:00 в Ташкенте.

В финальный этап молодёжного Кубка Азии 2024 года выйдут 16 команд, включая организатора турнира Катара. В их числе — 11 победителей групп, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места. Поэтому Узбекистану важно победить или сыграть вничью с Ираном. Финальная часть турнира пройдёт с 15 апреля по 3 мая 2024 года.

Напомним, в предыдущем Кубке Азии 2022 года в Ташкенте Узбекистан занял второе место, уступив в финале Саудовской Аравии.

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