Правительство Узбекистана планируется принять меры по ограничению резкого роста цен на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях после повышения тарифов на газ. Это предусмотрено проектом постановления Кабинета министров о поэтапном внедрении рыночных механизмов в топливно-энергетической сфере.

Документом предлагается поручить вице-премьеру Джамшиду Кучкарову, Генеральной прокуратуре, СГБ, Агентству по противодействию коррупции, Комитету по развитию конкуренции и защите прав потребителей, Налоговому комитету и Узнефтегазинспекции строго контролировать, чтобы приборы учёта газа на АГНКС было полностью подключено к автоматизированной системе контроля и учёта природного газа и чтобы данные передавались в режиме онлайн.

Они также должны будут усилить меры контроля по выявлению, устранению и предотвращению незаконного подключения, хищения топливно-энергетических ресурсов и других случаев незаконного потребления, а также причин и условий, способствующих их возникновению.

Более того, группе могут поручить принять строгие меры, чтобы в ближайшие шесть месяцев максимальная розничная цена на природный газ на газовых заправках не превышала 3250 сумов за кубометр.

Те заправки, которые не подключили приборы учёты в систему и не передают данные в режиме онлайн, допускает необоснованное повышение лимитированной розничной цены, незаконное потребление топливно-энергетических ресурсов, их хищение, не будут получать газ.

Как мы сообщали ранее, этим проектом предлагается увеличить стоимость одного кубометра газа юридических лиц цена с 660 до 1500 сумов (в 2,3 раза или +840 сумов), электричества — с 450 до 900 сумов (в два раза или +450 сумов), а тарифы для населения оставить без изменений. На сегодняшний день стоимость кубометра газа на АНГКС составляет 2800 сумов в среднем.

В августе водители в Ташкенте и регионах Узбекистана вновь сообщали о закрытии многих АГНКС, из-за чего на работающих заправках выстраивались длинные очереди. Министерство энергетики заявило, что газ поставлен заправкам в оговорённом объёме. При этом оно признало рост спроса.

Минэнерго также объяснило, что дневной лимит на газовых заправках Узбекистана вводится в рамках баланса ресурсов и распределения газа, утверждённого правительством, хотя там не указаны критерии определения ограничений.