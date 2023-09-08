Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн 8 сентября выпустил клип на песню «Чёрный русский», который за три часа набрал 700 тысяч просмотров в YouTube.

В июне артист прилетал в Узбекистан для съёмок. В создании клипа принимала участие ташкентская видеостудия Abstract Visuals во главе с Бекзодом Абдувалиевым, который также указан в титрах. Съёмки велись совместно с продакшеном Романова, который снимает клипы для таких артистов, как Егор Крид, Мот, Даня Милохин, Ольга Бузова и другие.

Судя по кадрам, клип снимался на территории бывшей гостиницы Чирчикстроя, института «Физика-Солнце» и в горах Ташкентской области. По словам Моргенштерна, в съёмках принимали участие 150 человек.

Моргенштерн на фоне люстры «Белая луна» внутри института «Физика-Солнце». Фото: кадр видео и Uz24.uz.

Здание бывшей гостиницы Чирчикстроя. Фото: Ольга Казакова / Alerte Héritage.

Горы Узбекистана, где также проходили съёмки.