Изменение климата увеличивает интенсивность и частоту тепловых волн, которые, в свою очередь, серьёзно влияют на качество воздуха, здоровье человека и окружающую среду. Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Эксперты обращают внимание, что последствия возникающего в результате высоких температур загрязнения воздуха часто упускаются из виду, но столь же пагубны.

«Тепловые волны ухудшают качество воздуха, воздействуют на здоровье человека, экосистемы, сельское хозяйство и, конечно же, нашу повседневную жизнь. Изменение климата и качество воздуха нельзя рассматривать по отдельности. Эти проблемы должны решаться вместе, чтобы разорвать этот замкнутый круг», — отметил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Ранее Служба ЕС по изменению климата Copernicus объявила, что лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений. Июль и август были на 1,5 градуса теплее доиндустриального уровня — ключевого показателя, чтобы избежать наиболее катастрофических последствий изменений климата.

В некоторых регионах такая погода стала одной из причин возникновения природных пожаров. Этим летом крупные лесные пожары наблюдались в Канаде, на Гавайях и в Средиземноморье.

«Волны тепла и лесные пожары тесно связаны между собой. Дым от лесных пожаров содержит смесь химических веществ, которая влияет не только на качество воздуха и здоровье, но также наносит ущерб растениям, экосистемам и сельскохозяйственным культурам, приводит к увеличению выбросов углекислого газа и, следовательно, к большему количеству парниковых газов в атмосфере», — отметил научный сотрудник ВМО Лоренцо Лабрадор.

В начале июня 2023 года дым от лесных пожаров в Канаде окутал Нью-Йорк (США). Фото: Twitter/NYCMayor.

Городские острова тепла

Городские районы часто состоят из зданий и инфраструктуры высотой 100 метров и более, что влияет на ветровые и температурные показатели по сравнению с сельскими районами. Этот эффект обычно называют городским островом тепла. Так, разница температур ночью между городом и сельской местностью может достигать до 9 градусов по Цельсию.

Воздействие высоких температур может увеличить заболеваемость и смертность среди населения, проживающего в городах, особенно во время тепловых волн и в ночное время.

Эксперты ВМО отмечают, что создание зелёных зон в городах способствует балансу окружающего климата и необходимо для благополучия жителей. Такие «зелёные островки» помогают улучшить качество воздуха, поглощая углекислый газ и охлаждая воздух.

Как жара влияет на качество воздуха

К традиционным загрязнителям относятся короткоживущие химически активные газы, такие как озон, а также твёрдые частицы — широкий спектр мельчайших частиц, взвешенных в атмосфере (обычно называемых аэрозолями). Оба вида загрязнителей оказывают пагубное влияние на здоровье человека и имеют сложные характеристики, которые вызывают либо охлаждение, либо нагревание атмосферы.

Качество воздуха, в свою очередь, влияет на здоровье экосистемы через атмосферное осаждение (процесс, в ходе которого загрязнители воздуха оседают из атмосферы на поверхность Земли), что, таким образом, также связывает качество воздуха с климатом. Осаждение азота, серы и озона может негативно влиять на услуги, предоставляемые природными экосистемами, такие как чистая вода, биоразнообразие и хранение углерода, а также может влиять на урожайность в сельскохозяйственных системах.

Экстремальная жара, продолжающаяся много дней во время тепловых волн, может создать благоприятную среду для распространения пожаров. Начавшись, они быстро разрастаются при столкновении с сухой, легко воспламеняющейся растительностью. Такие ситуации могут привести к увеличению количества выбросов аэрозолей. Сочетание высокой температуры и большого количества аэрозолей представляет собой опасный риск для здоровья значительной части населения.

В качестве примера авторы доклада приводят два события из 2022 года: вызванные тепловыми волнами пожары на западе США и тепловые волны по Европе, сопровождавшиеся проникновением пустынной пыли.

Во время экстремальной жары, охватившей почти всю Европу в июле прошлого года, наблюдалось превышение в воздухе безопасного уровня озона, установленного Всемирной организацией здравоохранения. Пожары в США привели к значительным выбросам соединений азота в природные экосистемы, что негативно повлияло на биоразнообразие, уровень чистоты питьевой воды и качество воздуха.