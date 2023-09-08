Для развития частных авиакомпаний в Узбекистане планируется облегчить временный ввоз самолётов. Это предусмотрено «дорожной картой», приложенной к постановлению президента Шавката Мирзиёева от 4 сентября, которое было принято после его диалога с предпринимателями.

Речь идёт об освобождении от уплаты периодических таможенных платежей при ввозе самолётов, с момента выпуска которых прошло не более 25 лет, временно ввозимых на условиях аренды и лизинга.

Ответственным министерствам поручено разработать проект постановления правительства об этом к октябрю.

Согласно Таможенному кодексу, периодические таможенные платежи исчисляются за каждый полный и неполный календарный месяц нахождения товаров в таможенном режиме временного ввоза в иностранной валюте в размере 5% от суммы таможенных пошлин и налогов, которые подлежали бы уплате в случае импорта на день их помещения под таможенный режим временного ввоза.

Такие платежи уплачиваются в национальной валюте по официальному обменному курсу, установленному Центральном банком на день их уплаты. Средства перечисляются в госбюджет. При начислении периодических таможенных платежей применяются ставки таможенных платежей, действующие на день помещения товара под таможенный режим временного ввоза.

В январе Узбекистан импортировал 13 самолётов из Германии, Литвы, Франции, Сингапура и Великобритании на 633,1 млн долларов. По итогам первого полугодия товарооборот с Германией составлял 928,8 млн долларов, однако в июле Агентство статистики снизило показатель до 608,9 млн долларов (-5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) за счёт корректировки на 274,2 млн долларов по импорту самолётов — несколько самолётов были куплены для транзита в другие страны (в какие, не уточняется).