6 сентября в Минске прошёл первый бизнес-форум женщин-предпринимателей Узбекистана и Беларуси. Он состоялся в рамках официального визита председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилы Нарбаевой, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Танзила Нарбаева и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова выступили на пленарном заседании форума «Женщины в бизнесе — потенциал развития делового сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном».

Участники и участницы представляли практически все отрасли экономики, в том числе промышленность, сельское хозяйство, пищевая, фармацевтическая, культурно-гуманитарная, туризм, транспорт, IT и другие.





Программа форума охватила шесть тематических дискуссий по таким направлениям, как промышленная кооперация, лёгкая промышленность, агропромышленный комплекс, медицина и фармацевтика, наука и образование, культура и туризм.

Обсуждались реализация совместных проектов, создание медицинских кластеров, обмен опытом и повышение навыков женщин и другие темы.

В итоговой декларации отражены вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, социально-культурной, образовательной, гуманитарной, туристической и других сферах, представляющих взаимный интерес.

По итогам встреч, проведённых в формате «В2В», между женщинами-предпринимателями двух стран подписано 42 контракта на общую сумму 92,2 млн долларов США и 17 меморандумов о сотрудничестве по разным направлениям, говорится в сообщении.

Достигнута договорённость о продолжении этого формата диалога и проведении следующего женского бизнес-форума в Узбекистане.

Форуму предшествовала выставка продукции промышленных предприятий Узбекистана и Беларуси, которые осуществляют свою деятельность в сферах машиностроения, энергетики, образования, здравоохранения, банковско-финансовом секторе, производстве электротехнической, текстильной, фармацевтической, химической, косметической, пищевой, сельскохозяйственной и другой продукции (всего более 100 компаний).





В Минске Танзила Нарбаева провела переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, премьер-министром Романом Головченко, председателем Совета Республики Натальей Кочановой, главой Палаты представителей Владимиром Андрейченко и другими официальными лицами

В 2022 году объём взаимной торговли Узбекистана и Беларуси превысил 500 млн долларов. С начала текущего года эта цифра выросла на 37%, до 346 млн долларов. Стороны намерены довести товарооборот до 1 млрд долларов.