Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой находится с официальным визитом в Беларусь. Во вторник, 5 сентября, Танзила Нарбаева встретилась с президентом страны Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Во время встречи обсуждались вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, в том числе политических, торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей.

В ходе диалога внимание было также уделено первому бизнес-форуму деловых кругов и женщин-предпринимателей Узбекистана и Беларуси. Стороны подчеркнули, что это мероприятие станет эффективной площадкой для обсуждения и разработки новых предложений и инициатив по укреплению торгово-экономических связей между странами.

Отдельно было акцентировано внимание на значении установлении парламентского контроля за исполнением достигнутых договорённостей. Отмечалась необходимость достижения гендерного равенства посредством совместных мероприятий и укрепления сотрудничества с Белорусским союзом женщин.

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БелТА приводит цитаты Александра Лукашенко со встречи. Глава Беларуси отметил, что визит проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Узбекистаном. «Немало сделано, но есть куда стремиться в это непростое время, когда в международных отношениях мы находимся на изломе», — сказал он.

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По его словам, Беларусь готова развивать отношения и делиться любыми технологиями. Особо глава государства отметил эффективное взаимодействие двух стран и поддержку друг друга на международных площадках и в региональных объединениях, выразил признательность за поддержку в вопросе ускоренного получения Беларусью членства в ШОС.

«Мы вас всегда будем поддерживать, потому что ваш курс на миролюбие, на дружественные отношения с соседями и другими странами — это и наш курс», — отметил Александр Лукашенко.

Глава Беларуси выразил мнение, что экономические отношения с Узбекистаном готовы перейти от простой торговли к кооперации предприятий и переносу белорусских технологий в Узбекистан. «Для вас это было бы очень интересно. Мы готовы в этом направлении абсолютно открыто работать», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что в Беларуси очень тепло относятся к Узбекистану и узбекам, которые схожи с белорусами в главном — это очень трудолюбивые люди, которым пришлось в своей истории преодолеть многие испытания, пишет БелТА.

Александр Лукашенко рассказал, что долгое время внимательно, пристально наблюдает за развитием Узбекистана и считает, что с президентом Шавкатом Мирзиёевым народу повезло: «У вас очень хороший президент. Я и в глаза ему говорю: ты не должен подвести народ, который тебе так доверяет и верит».

«Повезло в том плане, что он страстно хочет сделать для Узбекистана и узбеков жизнь лучше, — добавил глава Беларуси. — У Узбекистана большое будущее. И мой вам совет: постарайтесь как можно дольше сберечь своего президента. Ему надо время, чтобы развернуться».

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Александр Лукашенко рассказал, что неоднократно посещал Узбекистан. Он признвался, что ему хотелось бы побывать в горных регионах этой страны зимой: «Я постараюсь вырваться в ближайшее время, чтобы побывать у вас в горах».

В свою очередь Танзила Нарбаева передала приветствие от президента Узбекистана и приглашение посетить страну. Как пишет БелТА, белорусского лидера ждут в Узбекистане в конце текущего или начале будущего года.