Оператор общественного транспорта Ташкента «Тошшахартрансхизмат» объявил о сокращении с 12 сентября четырёх автобусных маршрутов.

Маршрут №16 «Махалля Хайдарабад — вокзал „Ташкент“» будет сокращён от махалли Хайдарабад до базара «Навруз» (ТТЗ).

Пассажиры, пользующиеся маршрутом №16, с 4 сентября могут добраться до махалли Хайдарабад с помощью вновь созданного автобусного маршрута №159 «Махалля Хайдарабад — базар „Навруз“ (ТТЗ)».





Маршрут №25 «9-й квартал Юнусабада — Институт селекции» будет сокращён от Института селекции до базара «Навруз».

Пассажиры смогут добраться до Института селекции на вновь созданном автобусном маршруте №3 «Базар „Навруз“ — массив Ункурган».





Маршрут №117 «2-й массив Дустлик — ТЦ Food city» будет сокращён от 2-го массива Дустлик до остановки «Ташкентский трубный завод».

Пассажиры могут воспользоваться услугами вновь созданного автобусного маршрута №144 «2-й массив Дустлик — массив Строителей».





Маршрут №150 «25-й квартал Чиланзара — 19-й квартал Юнусабада» будет сокращён от 19-го квартала Юнусабада до станции метро «Пахтакор».

Пассажиры могут воспользоваться вновь созданным автобусным маршрутом №157 «19-й квартал Юнусабада — метро „Пахтакор“».

Напомним, в конце августа было укорочено ещё три автобусных маршрута, с 4 сентября введено семь компенсирующих маршрутов, включая те, что перечислены выше. Появились также три временных экспресс-маршрута, работающих в часы пик.

Несмотря на это, пересадочные тарифы, которые должны были быть внедрены до конца лета, так и не появились. Они позволили бы пассажирам, совершающим пересадку, экономить деньги.