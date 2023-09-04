С 4 сентября в Ташкенте открыто семь новых автобусных маршрутов, сообщила компания «Тошшахартрансхизмат».
Новые маршруты
- №3 Рынок ТТЗ (Навруз) — Ункурган
- №127 Кадышева — Фархадский рынок
- №144 станция метро «Курувчилар» — ст. м. «Дустлик-2»
- №157 Юнусабад-19 — ст. м. «Пахтакор»
- №159 Рынок ТТЗ — Хайдарабад
- №161 Эркин — ст. м. «Алмазар»
- №175 Маданият — Юнусабадский дехканский рынок
На трёх маршрутах будут действовать автобусы Mercedes-Benz, на трёх — низкопольные SAZ LE 60 и на одном — Isuzu.
Количество автобусных маршрутов в столице доведено до 167, а количество автобусов на линиях — 1700, говорится в сообщении.
Временные экспресс-маршруты
С этой же даты временно открыты три экспресс-маршрута автобусов, которые будут работать в часы пик, сообщила «Тошшахартрансхизмат».
Маршруты:
- СамПИ — станция метро «Буюк ипак йули»;
- ТТЗ — станция метро «Буюк ипак йули» (по проспекту Мирзо Улугбека);
- ТТЗ — станция метро «Буюк ипак йули» (по улице Буюк ипак йули).
На маршруты поставлены туристические автобусы MAN RR3.
Автобусы будут работать по утрам с 7:30 до 9:30 и по вечерам с 16:30 до 20:00. Стоимость проезда — 2000 сумов.