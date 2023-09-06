Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 сентября подписал постановление о реализации задач, определённых по итогам открытого диалога с бизнесом 18 августа.
Глава государства одобрил предложения по обновлению состава Общественного совета по поддержке предпринимательства при президенте, который был создан год назад для разработки инициатив по устранению барьеров для бизнеса, контроля за эффективным исполнением озвученных инициатив со стороны госорганов и выполнения других задач.
Теперь заседания совета будут проводиться минимум раз в месяц. Совет будет обсуждать проекты нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, до проведения их правовой экспертизы Министерством юстиции.
Как обратил внимание Spot, число членов совета увеличивается с 22 до 30, при этом чиновников среди них станет меньше (выделены жирным шрифтом). Из органа исключаются:
- Сардор Умурзаков — бывший руководитель Администрации президента (АП);
- Лазиз Кудратов — министр инвестиций, промышленности и торговли;
- Илхом Норкулов — первый замминистра экономики и финансов;
- Шерзод Кудбиев — глава Налогового комитета;
- Обид Хакимов — заместитель советника президента;
- М. Аллаяров — замглавы Департамента правовой экспертизы АП;
- Мирзиёд Юнусов — председатель «Узэлтехсаноат»;
- Абдулла Абдукадиров — бывший учредитель ООО Double A Solutions;
- Сарвар Ахадов — директор ООО Texnopark;
- Мурад Назаров — учредитель ООО Murad Buildings;
- К. Панаев — экс-директор ООО Uy-Jay Qurilis;
- Фазлиддин Сирожиддинов — директор Uztex Group;
- Камол Абдуллаев — директор СП Sam Antep Gilam;
- Тожи Расулов — директор ООО Rasulov Toji;
- Жасур Аминов — директор ООО Red Star Oxus.
Новыми членами совета стали:
- Лариса Белоусова — директор Ассоциации инженеров-консультантов Узбекистана;
- Гульнара Махмудова — председательница Ассоциации деловых женщин «Тадбиркор аёл»;
- Муроджон Мухамеджанов — директор организации налоговых консультантов United Tax Advisors;
- Эльмурод Абдуллаев — учредитель Sun-Hightech;
- Рахматжон Абдуллаев — учредитель Almerro Group;
- Одилжон Болтаев — глава Well Done;
- Анна Добрых — глава ООО Iftihor Kiyim Sanoat, сенатор;
- Жолдасбай Есмурзаев — учредитель ООО Medical Centre;
- Фахриддин Илясов — учредитель ООО Ilyasov;
- Анвар Ирчаев — председатель совета Universalbank;
- Йозеф Ласселбергер — учредитель ООО Lasselsberger;
- Хасан Мамасаидов — глава Dekos Group;
- Зафаржон Мустафаев — гендиректор Uzbek Leasing International;
- Саидвали Насретдинов — директор Agro Prodex Group;
- Улугбек Рахимов — соучредитель Kid’s Plate Distribution;
- Улугбек Расулов — учредитель Orient Ceramic;
- Умидбек Сафаров — директор Soliq Kalkulyatori;
- Фархад Таштемиров — директор K7 Hotel Management;
- Хайдар Ураков — руководитель фермерского хозяйства Navobod naslli parranda;
- Тахир Шарипов — директор Procab.