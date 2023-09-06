Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 сентября подписал постановление о реализации задач, определённых по итогам открытого диалога с бизнесом 18 августа.

Глава государства одобрил предложения по обновлению состава Общественного совета по поддержке предпринимательства при президенте, который был создан год назад для разработки инициатив по устранению барьеров для бизнеса, контроля за эффективным исполнением озвученных инициатив со стороны госорганов и выполнения других задач.

Теперь заседания совета будут проводиться минимум раз в месяц. Совет будет обсуждать проекты нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, до проведения их правовой экспертизы Министерством юстиции.

Как обратил внимание Spot, число членов совета увеличивается с 22 до 30, при этом чиновников среди них станет меньше (выделены жирным шрифтом). Из органа исключаются:

Сардор Умурзаков — бывший руководитель Администрации президента (АП); Лазиз Кудратов — министр инвестиций, промышленности и торговли; Илхом Норкулов — первый замминистра экономики и финансов; Шерзод Кудбиев — глава Налогового комитета; Обид Хакимов — заместитель советника президента; М. Аллаяров — замглавы Департамента правовой экспертизы АП; Мирзиёд Юнусов — председатель «Узэлтехсаноат»; Абдулла Абдукадиров — бывший учредитель ООО Double A Solutions; Сарвар Ахадов — директор ООО Texnopark; Мурад Назаров — учредитель ООО Murad Buildings; К. Панаев — экс-директор ООО Uy-Jay Qurilis; Фазлиддин Сирожиддинов — директор Uztex Group; Камол Абдуллаев — директор СП Sam Antep Gilam; Тожи Расулов — директор ООО Rasulov Toji; Жасур Аминов — директор ООО Red Star Oxus.

Новыми членами совета стали: