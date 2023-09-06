Август этого года в Узбекистане по температурному режиму был близок к среднемноголетним значениям, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Месяц начался с жаркой погоды. В начале августа воздух прогревался до +39…+41 градуса, по пустынной зоне и крайнему югу местами до +43. Далее до конца месяца периоды понижения и периоды повышения температуры сменяли друг друга, однако температура воздуха уже ни разу не достигала отметки +40 градусов.

В конце месяца по Узбекистану наблюдалось понижение дневной температуры до +23…+26 градусов, по югу — до +30.

Максимальная температура в августе 2023 года по всей территории Узбекистана была ниже максимальных температур, которые отмечались в августе в самые жаркие годы. Особенно эта разница заметна в традиционно самых жарких регионах Узбекистана: в районах Приаралья, по пустынной зоне и крайнему югу страны.

При абсолютном максимуме температуры воздуха по этим районам +44…+47 градусов, в августе этого года максимальная температура не превышала +40…+41, и только по крайнему югу доходила до +43.

Согласно климатическим данным, август — самый сухой месяц в году. Дожди чаще всего наблюдаются в предгорных и горных районах. По равнинной территории страны дожди выпадают не каждый год и носят локальный характер.

«Нынешний август был совершенно необычным по характеру выпадения дождей. Большую часть месяца было сухо. Но в последней пятидневке по республике практически повсеместно прошли дожди, которые оказались первыми предвестниками осени», — отметили синоптики.

В некоторых районах количество осадков за сутки многократно превысило месячную норму августа. Так, 8 августа в высокогорьях Ташкентской области (в районе метеостанции Ойгаинг) выпало 56 мм осадков при месячной норме 22 мм, 27 августа в районе Сарыассии за 3 часа 10 минут выпало 35 мм при месячной норме 0,4 мм, 28 августа в районе Коканда за 20 минут выпало 35 мм при месячной норме 5 мм.

В Ташкенте 27 августа выпало 8 мм, а 31 августа — 6 мм дождя при месячной норме августа 2 мм.

Местами по Сырдарьинской, Андижанской, Ферганской областям, в предгорных и горных районах Ташкентской области месячное количество осадков оказалось рекордным за весь исторический ряд наблюдений.