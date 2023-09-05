В связи с началом нового учебного года Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане призвал власти страны и все стороны, так или иначе связанные с образованием, «к переосмыслению образования, уделяя особое внимание инклюзивности и качественному образованию как на дошкольном, так и на школьном уровне».

Маленькие дети из беднейших домохозяйств в Европе и Центральной Азии в 2,5 раза чаще отстают в овладении базовыми навыками грамотности и счета. В Узбекистане успеваемость многих детей по-прежнему ниже ожидаемого уровня. Результаты недавних независимых исследований показывают, что 30% учащихся в конце четвёртого класса не могут прочитать и понять текст их возрастного уровня, говорится в сообщении фонда.

Исследования также показывают разницу в более чем 20% с точки зрения доступа между учащимися с инвалидностью и учащимися без инвалидности в 1−9-х классах, и эта разница более чем в 2 раза больше (46%) в старших классах и в профессиональном образовании (данные ООН, 2019).

В 2023 году ЮНИСЕФ поддержал правительство Узбекистана в разработке Дорожной карты для реформы образования, целью которой является объединение усилий правительства, партнёров по развитию, учителей, родителей, учащихся и школьных сообществ для достижения обозначенных стратегических целей преобразующего качественного образования.

Дорожная карта соответствует обязательствам Узбекистана, принятым во время Саммита по глобальному изменению образования 77-й Генеральной ассамблеи ООН, где подчёркнута «срочная необходимость активизировать политическую и финансовую приверженность образованию как глобальному общественному благу и ускорить прогресс на пути к реализации Цели устойчивого развития 4 (Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех)».

В соответствии с дорожной картой, партнёры по развитию приняли обязательство поддержать реализацию стратегических реформ в сфере образования, в том числе путём мобилизации более

600 млн долларов США для инвестирования в развитие сферы образования в ближайшие три года.

«Необходимо воспользоваться началом учебного года и обеспечить соблюдения принципов инклюзивности и качества образования в Узбекистане. В то время, когда дети возвращаются в школы, я искренне надеюсь, что им будет представлено качественное, инклюзивное и безопасное обучение. Мы все должны стремиться к тому, чтобы школы давали возможность для раскрытия потенциала каждой девочки и мальчика в стране», — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

«Чтобы каждый ребёнок имел доступ к качественному образованию, ЮНИСЕФ активно поддерживает политику инклюзивного образования. ЮНИСЕФ содействует совершенствованию системы образования и сопутствующей социальной поддержки, поощряя равенство, разнообразие и инклюзивность в домах, школах и сообществах. В программе реформы образования приоритетом должны стать научно обоснованные решения для создания более безопасной, защищённой и инклюзивной среды обучения для раскрытия полного потенциала всех детей», — отметили в фонде.

«Инклюзивное образование ориентировано на ребёнка, а не на учебную программу. Такой подход обеспечивает лучшие результаты обучения для всех детей путём применения педагогики, которая отвечает потребностям каждого ребёнка, включая детей с инвалидностью, и тех, кто нуждается в дополнительной поддержке», — сказал Альберто Бьянколи, руководитель отдела образования представительства ЮНИСЕФ.

«ЮНИСЕФ призывает партнёров по развитию и правительство выполнить свои обязательства, руководствуясь международными конвенциями, и гарантировать всем детям, включая детей с инвалидностью и социально уязвимых, равный доступ к качественному образованию и те же права и свободы, что и для их ровесников», — отметили в фонде.