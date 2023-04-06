Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана совместно с Глобальным партнёрством по образованию (GPE), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и национальными и международными партнёрами 5 апреля представило Дорожную карту для реформы образования на 2023−2026 годы.

Документ направлен на «ускорение реформы сектора образования в Узбекистане с целью обеспечения справедливого доступа к качественному образованию». Он определяет «чёткие измеримые приоритеты с результатами и целями до 2026 года по реформе дошкольного и школьного образования» страны, сообщили в представительстве ЮНИСЕФ.

Международные партнёры намерены привлечь более 580 млн долларов США, которые будут инвестированы в поддержку образования в течение следующих трёх лет.

Разработка дорожной карты была вызвана отсутствием координации между организациями-партнёрами. Новое соглашение объединяет 54 партнёрские организации и обеспечивает чёткую программу для осуществления реформы сектора образования.

Исполнительный директор Глобального партнёрство по образованию Лаура Фригенти отметила, что в разработке дорожной карты участвовало в общей сложности более 150 партнеров.

«Документ основывается на таких принципах как этика, добросовестность, борьба с коррупцией, справедливость и реализация прав человека», — отметили в ЮНИСЕФ.

Министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова сообщила, что дорожная карта должна не только укрепить координацию между различными сторонами в секторе образования, но и «расширить масштабы наиболее эффективных решений».





В настоящее время для достижения 80-процентного охвата детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием требуется дополнительно 620 тысяч мест в дошкольных учреждениях. В сфере же народного образования к 2026 году потребуется около 1,2 миллиона мест в школах.

«Качественный человеческий капитал является основой роста нации. Чтобы превратить существующие демографические возможности в дивиденды, Узбекистан вместе с партнёрами по развитию должен продолжать приоритизировать инвестиции в образование», — сказал глава представительства ЮНИСЕФ Мунир Мамедзаде.

«Для достижения этого в равной степени необходимы как крупные капиталовложения в расширение и модернизацию дошкольной и школьной инфраструктуры, так и улучшение доступа к качественному инклюзивному образованию», — подчеркнул он.