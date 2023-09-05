Инициатива «Градостроительная волна» при Общенациональном движении «Юксалиш» трансформировалось в независимую Ассоциацию молодых архитекторов Узбекистана, сообщает пресс-служба «Юксалиш».

Неформальное объединение архитекторов и проектировщиков (сайт) при «Юксалиш» было сформировано в апреле 2021 года.

Ассоциация нацелена на объединение юридических лиц и экспертов, заинтересованных в развитии градостроительства в Узбекистане, представление их профессиональных интересов, развитие кадрового потенциала градостроительной отрасли.

Ассоциация намерена изучать рынок архитектурного проектирования, систематизировать информацию о его участниках и способствовать его развитию, содействовать трудоустройству специалистов в области архитектуры, организации профессионального общения и обмена опытом.

«Градостроительная волна» за прошедшее время провела ряд мероприятий, включая Премию «Shaharsoz 2022», конкурс по реконструкции площади Аль-Хорезми в Ташкенте, непосредственную реализацию реконструкции, а также ряд семинаров.