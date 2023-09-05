В Кыргызстане впервые запустили печать национальных паспортов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев.

«Для государственной типографии „Учкун“ при Управделами президента было приобретено современнейшее оборудование. И теперь впервые в истории страны мы сами начали печатать свои национальные документы», — написал он.

По словам Султанбаева, ранее паспорта граждан Кыргызстана печатались за рубежом и это «было большим полем для обогащения отдельных недобросовестных чиновников и даже лидеров криминального мира».

«На борьбу с паспортной мафией ушёл один год… Сейчас паспортная мафия ликвидирована. Если до сегодняшнего дня изготовление производилось за рубежом, то теперь паспорта будут печататься на территории страны. Тем самым, мы смогли сэкономить деньги государства и народа, не переплачивая за это в три раза дороже», — отметил он.

Изготавливать паспорта, как подчеркнул Султанбаев, будут по «новейшим технологиям» с использованием многозначной системы защиты.

Пресс-секретарь главы Кыргызстана уточнил, что ежегодно страна заказывала за рубежом до полутора миллиона ID-карт и общегражданских паспортов. Он также добавил, что со следующего года Кыргызстан может начать печатать и свою национальную валюту.

По данным издания Kaktus.media, бланки для паспортов кыргызстанцев печатались литовской компанией Garsu Pasaulis, а нацвалюту изготавливают предприятия в Британии и Франции.