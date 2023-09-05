Казахстан должен самостоятельно выпускать бронетехнику, беспилотники и стрелковое оружие. Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил на учениях «Батыл тойтарыс-2023» 5 сентября в Алматинской области.

«В своём недавнем послании я поставил приоритетную задачу — создать цикл производства с высокой долей локализации. Бронетехника, беспилотные летательные аппараты, современное стрелковое оружие — все это мы можем и должны выпускать у себя, в нашей стране», — сказал он.

Оборонно-промышленный комплекс должен обеспечивать «надёжный фундамент боеспособности» армии, подчеркнул Токаев.

Глава Казахстана также отметил, что в мировой оборонной системе сегодня «происходят масштабные изменения» и «чаще ведутся гибридные виды войны».

«Атаки могут носить не только военный, но и информационный, психологический, политический, экономический и другой характер. Поэтому Вооружённые силы Казахстана должны быть готовы к любым вызовам. Это главное требование для современной профессиональной армии», — подчеркнул Токаев.

О необходимости наладить производство военной техники на территории Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил также в послании народу в начале сентября. Он отмечал, что Казахстан зависим от импорта вооружений, но в стране есть материально-техническая база и кадры, которым «нужны заказы от соответствующих ведомств». Для поддержки отрасли будет создан Фонд развития оборонно-промышленного комплекса.