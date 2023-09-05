30 августа житель Элликалинского района обратился в районный ОВД с заявлением о том, что сосед изнасиловал его 13-летнюю внучку с применением запугивания. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Каракалпакстана.

Дело было изучено прокурором Каракалпакстана. С учётом материалов, собранных в ходе проверки, а также заключения судебно-медицинской экспертизы было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 118 (изнасилование лица, не достигшего 14 лет) и части 4 статьи 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет) Уголовного кодекса Узбекистана. Подозреваемый задержан.

Следствие взято под контроль прокурора Каракалпакстана.