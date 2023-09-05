По факту обрушения бетонной плиты потолка в актовом зале Каттакурганского филиала Самаркандского государственного университета возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса Узбекистана (Нарушение правил безопасности строительных работ). Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Напомним, падение плиты произошло утром 4 сентября во время мероприятия в честь начала учебного года. Пострадали шесть студенток.

Ранее сообщалось, что привлечённые специалисты изучают качество строительных работ и работ по капитальному ремонту здания, сданного в эксплуатацию в 2008 году.