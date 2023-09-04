4 сентября утром в актовом зале Каттакурганского филиала Самаркандского государственного университета во время торжественного мероприятия обрушилась бетонная плита. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Пресс-служба СамГУ сообщила, что плита упала справа от сцены, где не было людей. Однако две студентки пострадали от отлетевших обломков. В сообщении говорится, что они получили лёгкие телесные повреждения.

Студентки госпитализированы, им оказана первая медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное, отметили в вузе.

Прокуратура Каттакургана по данному факту проводит доследственную проверку, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Филиал расположен в здании бывшего академического лицея и школы, сданном в эксплуатацию в 2008 году. Оно было передано филиалу СамГУ в 2021 году.