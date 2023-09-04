При обрушении бетонной плиты потолка в актовом зале Каттакурганского филиала Самаркандского государственного университета телесные повреждения получили не две, как ранее сообщил вуз, а шесть студенток. Об этом заявила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Как писала «Газета.uz» обрушение произошло утром 4 сентября, когда в актовом зале бывших лицея и школы проходило мероприятие, посвящённое началу учебного года.

В настоящее время привлечённые специалисты изучают качество строительных работ и работ по капитальному ремонту здания. Районная прокуратура проводит доследственную проверку.

Здание было сдано в эксплуатацию в 2008 году. В 2021 году его занял филиал СамГУ.