На первый взгляд сам вопрос «Для чего государству нормативно-правовые акты?» (НПА) кажется абсурдным. Государство потому и государство, что вся жизнь общества регулируется различными НПА. Иначе хаос и анархия.

Через НПА государство устанавливает общеобязательные правила жизни, в том числе и в экономике. И само государство обеспечивает (или, по крайней мере, должно обеспечивать) выполнение всех этих НПА.

В основном так и происходит. Но иногда бывают удивительные исключения, и некоторые НПА почему-то не исполняются. Причём не только несознательными гражданами или организациями, но даже и государственными органами.

В частности, налоговые органы иногда игнорируют некоторые нормы налогового законодательства или допускают их произвольное толкование. Например, при рассмотрении обращений налогоплательщиков за возмещением переплаты по НДС.

Известно, что многие предприятия сталкиваются с отказами налоговых органов в возмещении отрицательной суммы НДС. Есть примеры, когда отказы налоговых органов содержат юридически необоснованные аргументы и прямо противоречат смыслу и содержанию нормативно-правовых актов, регулирующих такие процедуры.

Переписка предприятий с налоговыми органами в попытках доказать незаконность отказа возмещения НДС, как правило, не даёт никакого результата.

Есть примеры такой переписки длительностью год и более.

В предыдущих публикациях я представил некоторые факты несоответствия решений налоговых органов действующему налоговому законодательству («Бремя чужих долгов», «Возвращать НДС или нет? Похоже, что нет»), где на примере нашего небольшого предприятия подробно показал общие проблемы и противоречия в практике этой процедуры — возмещения переплаты НДС. Предполагаю, что такие же проблемы могли быть и у других предприятий.

Процедура эта прописана в соответствующих НПА вполне просто и понятно:

Если по итогам отчётного периода сумма НДС отрицательная, у налогоплательщика есть право обратиться за возмещением переплаты (часть 3 статьи 272 Налогового кодекса Узбекистана). При обращении налогоплательщика за возмещением налоговые органы проводят камеральную проверку отчётности налогоплательщика (часть 22 статьи 138 НК). При этом проверяются достоверность, полнота и точность отчёта «Расчёт НДС». По результату такой проверки выносится решение о возмещении или об отказе в возмещении. При этом отказ может быть как полный, так и частичный (часть 23 статьи 138 НК). Соответственно, и возмещение может быть как полным, так и частичным (часть 3 статьи 274 НК, а также пункты 22, 23, 27 и 29 приложения 1 к ПКМ-489 от 14 августа 2020 года). Возможные причины отказа изложены в пункте 25 приложения 1 к ПКМ-489 от 14 августа 2020 года.

Но на практике происходит иначе!

При рассмотрении заявлений о возмещении НДС налоговые органы часто игнорируют установленный порядок этой процедуры (по крайней мере, в отношении нашего предприятия это именно так).

Вот некоторые прямые нарушения нормативных актов со стороны налоговых органов:

Нормативные документы вполне допускают частичный отказ и/или частичное возмещение запрошенной суммы возврата НДС. Об этом прямо указано в упомянутом приложении 1 к ПКМ-489 в пунктах 22, 23, 25, 27 и 29, а также в части 23 статьи 138 НК.

На практике налоговые органы полностью отклоняют заявления о возврате НДС при наличии любых причин.

запрошенной суммы возврата НДС. Об этом прямо указано в упомянутом приложении 1 к ПКМ-489 в пунктах 22, 23, 25, 27 и 29, а также в части 23 статьи 138 НК. На практике налоговые органы о возврате НДС при наличии Одна из таких «любых причин» — значение коэффициента разрыва по НДС. По мнению налоговых органов, высокое значение коэффициента является основанием для полного отказа. Но это не так!

Допустимые основания для отказа исчерпывающе указаны в пункте 25 приложения 1 к ПКМ-489. Там изложено 12 возможных причин. Но нет ни слова о том, что причиной отказа может быть любое значение коэффициента разрыва НДС (о сомнительной достоверности коэффициента разрыва НДС я уже писал ранее).

— значение коэффициента разрыва по НДС. По мнению налоговых органов, высокое значение коэффициента для полного отказа. Но это не так! Допустимые основания для отказа в пункте 25 приложения 1 к ПКМ-489. Там изложено 12 возможных причин. Но о том, что причиной отказа может быть коэффициента разрыва НДС (о сомнительной достоверности коэффициента разрыва НДС я уже писал ранее). В приложении 1 к ПКМ-489 в последнем абзаце пункта 28 установлено: «При повторном рассмотрении заявления не допускается отказ в возмещении суммы налога по новым основаниям, не указанным в ранее принятом решении об отказе». По нашему предприятию причины отказа неоднократно изменялись.

в возмещении суммы налога не указанным в ранее принятом решении об отказе». По нашему предприятию В части 22 статьи 138 НК указано: «По итогам камеральной налоговой проверки в отношении возмещения сумм налога на добавленную стоимость требование о внесении исправлений в налоговую отчётность не выписывается». Это означает, что если часть запрошенной суммы возмещения НДС признана необоснованной, то оставшаяся часть — признанная обоснованной — подлежит безусловному возмещению без корректировки отчёта или заявления.

Но в некоторых ответах налоговых органов на наши запросы о возмещении НДС требование корректировки выписывается, а заявление отклоняется полностью.

Отдельно отмечу статью 15 НК (должная осмотрительность), на которую регулярно ссылаются налоговые органы как на базовое обоснование отказа возмещения НДС.

Там всего три части.

В части первой налогоплательщикам предписано проверять контрагентов на «способность исполнить обязательства по сделке».

В части второй сказано об убытках по неисполнению недобросовестным контрагентом своих обязательств. Например, деньги за товар (услуги) были оплачены, но контрагент не исполнил поставку товара (услуги) и деньги не вернул. Кто виноват? Сам виноват! Такие расходы (убытки) не подлежат вычету из налогооблагаемой базы прибыли. И это правильно, это справедливо и понятно.

Но в статье 15 нет ни слова об ответственности налогоплательщика за неуплату НДС сторонним контрагентом. Нет ни слова об обязанности налогоплательщика возместить бюджету НДС, неоплаченный кем-то, в том числе сторонним контрагентом-поставщиком товара (услуг).

Но налоговые органы первым аргументом в отказах по НДС приводят именно статью 15 НК.

Удивительно вольное (произвольное, я бы сказал) толкование вполне простого текста этой статьи (об искажении сути статьи 15 НК я писал и ранее).

Вот и возникает вопрос из заголовка этой статьи — а для чего в государстве существуют нормативно-правовые акты (НПА), если их не выполняют именно те, кто эти документы сам разработал, и для кого они предназначены?

Не допускаю мысли, что работники налоговых органов незнакомы с нормативно-правовыми актами в сфере налогового администрирования. Поэтому возникает впечатление сознательного саботажа исполнения НПА в части НДС.

Понимаю, что это очень резкое заявление. Но из фактически сложившейся ситуации (по текстам многочисленных ответов налоговых органов) пока напрашивается именно такой неприятный вывод.

Очень надеюсь, что ошибаюсь в этом.

Когда эта статья уже была готова, президент Узбекистана 18 августа объявил об исключении с 1 октября коэффициента разрыва НДС из практики налогового администрирования. Долгожданное событие! Потому что о порочности «коэффициента» неоднократно говорилось чуть ли не с первого дня появления этого параметра.

Аргументированная критика «коэффициента» излагалась много где, много кем и в разных форматах — публикации, конференции, совещания, аналитические записки, письма в налоговые органы и так далее. Уже тогда было совершенно очевидно, что этот параметр применяется не по назначению и незаконно, а численные значения этого параметра не отражают назначенного ему смысла.

В целом, применение «коэффициента» катастрофически дискредитирует саму систему применения НДС и это было очевидно всем, кроме Налогового комитета.

И вот свершилось! Хотя не очень понятно, почему надо ждать 1 октября? Исключить незаконный «коэффициент» из законной формы электронного счёта-фактуры — технически простейшая процедура.

Но долгожданная отмена «коэффициента» — это только часть проблемы! В администрировании НДС есть и другие совершенно вопиющие несуразности, о чём и говорится в моей последней «трилогии» на «Газете.uz».

Надежда на здравый смысл и соблюдение всеми и всех НПА остаётся?

Владимир Срапионов — директор одного из ташкентских предприятий.

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