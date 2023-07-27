От автора: Ещё несколько вопросов в продолжение неоднозначной ситуации с возмещением НДС, поднятой в предыдущей колонке «Бремя чужих долгов». Опять на частном примере нашего небольшого предприятия попробую показать общие проблемы в этом процессе. Возможно, с этим сталкиваются и другие предприятия.

В предыдущей колонке я упомянул, что за прошедший год мы несколько раз подавали заявление на возмещение переплаты НДС за 2021 год, и на все заявления получили отказ.

Все «отказные» письма ГНУ содержали требование (в прямой или косвенной форме) корректировки суммы возврата в соответствии с «коэффициентом разрыва НДС».

Но не только это, были и другие нюансы. Каждый раз новые.

В ответ на наше первое заявление ГНУ предложило нам (письмо №19/9−138140 от 16.07.2022) уменьшить затребованный возврат НДС на сумму, указанную в графе «Тузатиш киритиш лозим булган ҳисобга (зачёт) олинган ҚҚС миқдори» Реестра контрагентов. Это как раз сумма, пропорциональная «коэффициенту разрыва НДС» каждого контрагента. Затребованный вычет составил примерно 15% от полной суммы отрицательного НДС из нашего отчёта за 2021 год.

И мы сделали это — в следующем заявлении мы снизили сумму возврата НДС на этот затребованный вычет.

И получали следующий отказ (письмо №19/9−167248 от 19.08.2022), но уже с уже другой формулировкой — теперь якобы не было подтверждено поступление в бюджет от наших контрагентов уже почти 100% зачтённого предприятием НДС.

За тот же период! За период, про который в предыдущем письме нам указали на 15% неподтверждённой отплаты НДС от контрагентов.

В третьем отказном письме (№19/9−185335 от 06.09.2022) нам просто сообщили, что причина отказа — высокое значение коэффициента на дату подачи первого заявления (действительно, на тот период значение «коэффициента» было 0,4).

Вот и непонятно, какую же долю НДС недополучил бюджет в 2021 году от наших контрагентов — 15%, 40% (как должно бы быть в соответствии со значением «коэффициента» 0,4), или почти 100% (как было указано в письме № 19/9−167248).

А в 2023 году у нашего предприятия значение коэффициента 0,1, но результат то же — отказ, отказ…

Причём в дальнейшем в причинах отказа появились «новшества» о якобы не предоставлении нами запрошенных документов, хотя все документы своевременно были поданы, и это видно в персональном кабинете.

Что говорят нормативные документы?

О причинах отказа возмещения НДС говорится в п. 25 Приложения 1 к постановлению правительства №489 от 14.08.2020 года.

Там перечислены 12 оснований для отказа. И в этих 12 основаниях ничего не сказано, что некое значение «коэффициента» само по себе является основанием полного отказа возмещения НДС.

Однако в письме ГНУ №19/9−185335 именно так и написано. Как такое может быть?

При этом те же нормативные документы вполне допускают частичный отказ. Возможность частичного отказа по запрошенной сумме возврата НДС прямо указана в упомянутом Приложении 1 к ПКМ ;489 в пунктах 22, 23, 25, 27 и 29.

В части 23 статьи 138 Налогового кодекса же установлено буквально следующее: «По итогам камеральной налоговой проверки в отношении возмещения сумм налога на добавленную стоимость налоговые органы выносят решение о возмещении им суммы, либо мотивированное решение об отказе (полном или частичном) в их возмещении».

Частичный отказ одновременно означает и возможность частичного возмещения запрошенной суммы!

Именно для того и назначается камеральная проверка при рассмотрении заявлений о возмещении переплаты по НДС -проверить обоснованность и точность отчётов по НДС.

Что-то подтвердить, а что-то, возможно, и отказать (обязательность такой проверки установлена в части 22 статьи 138 НК).

Таким образом, процедура возмещения НДС прописана вполне просто, понятно и полно:

1. Если по итогам отчётного периода сумма НДС отрицательная, у налогоплательщика есть право обратиться за возмещением переплаты (ч. 3 ст. 272 НК).

2. При обращении налогоплательщика за возмещением налоговые органы проводят камеральную проверку отчётности налогоплательщика (ч. 22 ст. 138 НК).

3. По результату такой проверки выносится решение о возмещении или об отказе в возмещении. При этом отказ может быть как полный, так и частичный (ч. 23 ст. 138 НК). И возмещение может быть как полным, так и частичным (ч. 3 ст. 274 НК).

4. Возможные причины отказа изложены в п. 25 Приложения 1 к ПКМ №489.

5. Что же означает «частичный отказ»? То, что в остальной части (не отказанной) расчёт суммы НДС признан правильным и эта сумма подлежит возмещению!

Есть какое то другое толкование смысла слов «частичный отказ»? Тем более, что без всякихсмысловых толкований в части 3 статьи 274 НК прямо установлена возможность именно частичного возмещения.

Но почему-то на практике налоговые органы упорно не применяет предписанную в НК возможность частичного возмещения и при наличии любых причин полностью отклоняют заявления о возврате. Почему так?

Кстати, в упомянутой выше части 22 статьи 138 указано, что «по итогам камеральной налоговой проверки в отношении возмещения сумм налога на добавленную стоимость требование о внесении исправлений в налоговую отчётность не выписывается».

Понимаете ситуацию? В Налоговом кодексе (!) указано, что требование о корректировке расчёта НДС не выписывается. Но почти в каждом ответе ГНУ на наши запросы о возмещении НДС требование о корректировке выписывается (только мне это кажется странным?).

Что делать?

После предписания о корректировке расчёта суммы НДС требуется заново подать заявление на возмещение (с учётом предписанной корректировки), и соответственно, камеральная проверка будет назначена заново и срок рассмотрения таких заявлений (до 60 дней) будет отсчитываться заново.

Но при этом аргументы последующего отказа могут быть уже другими (по нашему предприятию аргументы отказа всегда менялись).

Так и прошёл год.

Но разве это предписано нормативными документами? Нет. Предписано вот что: если налоговый орган полагает некоторую часть запрошенного возмещения необоснованной, эту часть отклоняют. По оставшейся части (обоснованной) однозначно должно быть принято решение о частичном возмещении.

Так написано в НК (в части 3 статьи 274). В Приложении 1 к ПКМ №489 в последнем абзаце пункта 28 написано буквально так: «При повторном рассмотрении заявления не допускается отказ в возмещении суммы налога по новым основаниям, не указанным в ранее принятом решении об отказе».

В нашем случае именно это происходит в каждом последующем ответе ГНУ.

Возникает наивный вопрос: для чего существуют нормативные документы? Если их не выполняют. При этом разработка и согласование любых нормативных документов по налоговому администрированию производится по инициативе и с прямым участием самого ГНК. Сами готовим, сами не исполняем?

В заключение опять предположу, что я не вполне точно понимаю содержание упомянутых нормативных документов.

Допускаю, что написанное там имеет другой смысл, чем мне видится в буквах и словах.

Допускаю, что я понимаю написанное там неправильно, а налоговые органы — правильно (что и отражается в текстах ответных писем ГНУ нашему предприятию)

Тогда высказанное здесь мной недоумение — глупость и ошибка?

P. S. Отдельно про пункт 25 Приложения 1 к ПКМ №489 от 14.08.2020 года. Там перечислены 12 причин отказа в возмещении НДС. В исходной версии этого документа причин отказа было всего 6. Остальные добавили в 2021 году.

Владимир Срапионов — директор одного из ташкентских предприятий.

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