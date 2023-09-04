С марта 2019 года до конца июля 2023 года постоянной представительницей ПРООН в Узбекистане была Матильда Димовска. Перед завершением миссии в Ташкенте она дала интервью «Газете.uz». В нём она рассказала о прогрессе страны в достижении Целей устойчивого развития, приоритетных направлениях сотрудничества, а также перспективах и задачах, на которые правительству стоит обратить внимание.

— Деятельность ПРООН в Узбекистане напрямую связана с реализацией Целей устойчивого развития (ЦУР). По каким ЦУР страна добилась прогресса за время вашей работы здесь, а над какими ещё предстоит поработать?

— Миссия ПРООН тесно связана с достижением ЦУР, она служит компасом для достижения ЦУР. В Узбекистане мы наблюдаем твёрдую приверженность и действия страны по реализации повестки дня в области устойчивого развития. В частности, при поддержке ПРООН правительство разработало Интегрированную национальную финансовую структуру (ИНФС) для согласования процессов планирования и финансирования развития, оптимизации существующих финансовых потоков и определения путей привлечения дополнительных ресурсов для устойчивого развития.

В июле 2021 года Узбекистан вновь продемонстрировал свою приверженность ЦУР, выпустив вторую в мире и первую в Центральной Азии облигацию суверенных целей в области устойчивого развития (ЦУР), что явилось крупным вкладом в глобальное финансирование развития.

Облигация по достижению ЦУР направляет ресурсы глобальных инвесторов на развитие семи важнейших направлений: Образование (ЦУР 4), управление водными ресурсами (ЦУР 6), здравоохранение (ЦУР 3), экологичный транспорт (ЦУР 11), борьба с загрязнением окружающей среды (ЦУР 11), управление природными ресурсами (ЦУР 15) и экологически чистая энергетика (ЦУР 7). Отчёт о распределении и воздействии облигаций ЦУР, опубликованный в конце 2022 года, посвящён конкретному распределению ресурсов и достигнутому прогрессу.

Общая оценка заключается в том, что за последние несколько лет в поддержку амбициозной программы преобразований Узбекистан переориентировал государственное и частное финансирование на развитие и ввёл в действие финансирование, ориентированное на развитие. ПРООН оказала значительную поддержку в этой работе, поэтому я бы назвала это достижение наиболее значительным вкладом в реализацию повестки дня ЦУР в период моего пребывания в должности.

— Благодаря своим многочисленным проектам в Узбекистане ПРООН оказала поддержку почти во всех секторах. С какими трудностями вы сталкивались при реализации проектов в стране, были ли они системными, и если да, то что нужно сделать для их устранения?

— Центральное место в подходе ПРООН к решению современных проблем развития занимает комплексный, системный и многосекторальный подход. Учитывая взаимосвязанность проблем, ответные меры также должны объединять различные сектора и участников. Мы считаем эту способность ПРООН к взаимодействию и сотрудничеству в различных областях значительным преимуществом.

Мы высоко ценим доверие наших партнёров в Узбекистане, которое позволяет нам решать здесь столь сложные задачи, однако сталкиваемся и с определёнными трудностями.

Ключевыми являются интеграция и согласованность политики, а также надёжная аналитика данных о ходе развития. Отсутствие любого из них приводит к неоптимальным результатам, потере времени и ресурсов, альтернативным издержкам.

В стране, имеющей столь амбициозную программу реформ и стремящейся провести их очень быстро, иногда может не уделяться должного внимания согласованности политики и скоординированности действий. Это особенно рискованно для таких многоотраслевых тем, как «зелёная» экономика.

«Зелёная» повестка дня — это повестка дня всех секторов, а не одного министерства или ведомства. Поэтому мы советуем Министерству экономического развития и сокращения бедности, которое изначально взяло на себя ответственность за «зелёную» экономику и добилось существенного прогресса в ее реализации, создать механизм, который будет объединять и координировать работу, связанную с «зелёной» повесткой дня, многих других министерств.

По мере развития административной реформы важно также обратить внимание на межсекторальный характер «зелёного» перехода и обеспечить необходимую согласованность «зелёной» политики и действий.





— В последнее время правительство Узбекистана стало уделять серьёзное внимание вопросам гендерного равенства и изменения климата. ПРООН также играет важную роль в прогрессе по этим вопросам в стране. Как проходили процессы реализации проектов по этим глобальным проблемам в Узбекистане?

— Отрадно видеть в новой стратегии развития Узбекистана признание и приоритетность вопросов гендерного равенства и борьбы с изменением климата — тем, которые находятся в центре мандата ПРООН.

Что касается гендерного равенства, то ситуация в мире не слишком обнадёживающая — до достижения гендерного равенства ещё предстоит пройти значительный путь, который, по оценкам специалистов, займёт «300 лет».

В недавно опубликованном докладе ПРООН «Индекс гендерных социальных норм в 2023 году» (GSNI) отмечается, что предвзятые гендерные социальные нормы недооценивают возможности и права женщин, ограничивая их возможности в обществе. В мире гендерные предрассудки затрагивают 85% населения, причём они преобладают в политике, образовании, экономике и физической неприкосновенности.

О преобладании в Узбекистане гендерных стереотипов в сфере семьи, работы, образования и лидерства говорится в «Общенациональной оценке гендерных стереотипов» — исследовании, проведённом ПРООН в прошлом году. Эти стереотипы ограничивают возможности женщин и потенциал роста страны. Поэтому устранение гендерных предубеждений и патриархальных установок будет иметь решающее значение для обеспечения гендерного равенства в Узбекистане.

Изменение климата также является актуальной проблемой, поскольку Узбекистан уязвим к его последствиям. Усилия по снижению уровня углерода в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте имеют решающее значение, учитывая высокую энергоёмкость страны и дефицит воды, усугубляемый изменением климата.

В центре нашего внимания — внедрение климатически оптимизированных подходов в сельском хозяйстве, продвижение экологически чистой энергетики и транспорта, строительство энергоэффективного жилья и другие вопросы.

Мы высоко ценим открытость и приверженность правительства этим важным вопросам и его рассмотрение ПРООН в качестве партнёра в этих усилиях.

— Расскажите, пожалуйста, о проекте «Позовите Умиду». Как вы оцениваете эффективность этого проекта? К каким изменениям он привёл и какие изменения должен стимулировать?

— На мой взгляд, судить об эффективности этой инициативы преждевременно, поскольку ещё предстоит оценить ее более широкое воздействие — аспект коммуникации для изменений. Однако мы уже видим, что уличные домогательства стали предметом широкого обсуждения и привлекли внимание к правам и чувствам девушек и женщин, а также к признанию того, что это просто неприемлемо. Все это — положительные результаты данной инициативы. Она показала, что есть люди и компании, готовые объединить усилия в борьбе с уличным домогательством, и если это начало влиять на изменение менталитета, то это можно считать успехом.

Более того, за прошедший год реализации этой экспериментальной инициативы наметился прогресс в части признания сексуальных домогательств, в том числе на улицах, административным правонарушением.

Кроме того, эта инициатива дала возможность представителям частного сектора объединиться в добровольное партнёрство и внести свой вклад в поиск решений таких сложных социальных проблем, как уличные домогательства к женщинам. Это свидетельствует о положительной тенденции роста корпоративной социальной ответственности.

Мы были приятно удивлены положительным откликом на недавнюю колонку, в которой обсуждаются наши надежды на дальнейшее развитие инициативы «Позовите Умиду». Мы не теряем надежды, что это развитие действительно произойдет.

— Какие направления ПРООН считает приоритетными в своей дальнейшей деятельности в Узбекистане? В целом, каким вопросам, по вашему мнению, правительство Узбекистана должно уделять больше внимания?

— Направления остаются прежними, ПРООН будет продолжать поддерживать преобразования в Узбекистане, помогая продвигать «зелёный», справедливый и более комплексный путь экономического роста. Мы можем приблизить науку, знания, технологии и возможности к тем, кто может превратить их в выбор и возможности развития. Тем самым мы стремимся открыть новые пути для всех, особенно для молодых женщин и мужчин.

В целом, руководствуясь глобальными целями, ПРООН как часть системы ООН будет работать с Узбекистаном над совместным созданием более зелёного, более представительного и более устойчивого будущего для всех.

Если говорить о перспективах и конкретных задачах, то, на мой взгляд, очень важными являются несколько вопросов, которые перекликаются с состоянием и динамикой развития в стране и в целом и заслуживают внимания:

Консолидация политики снижения бедности, социальной защиты и занятости с использованием нового Национального индекса многомерной бедности и интегрированных моделей предоставления услуг.

и интегрированных моделей предоставления услуг. Укрепление социального договора и повышение устойчивости общества путём проведения антикоррупционных реформ и модернизации государственных услуг в уязвимых регионах.

в уязвимых регионах. Ускорение действий против изменения климата и деградации окружающей среды за счёт консолидации институтов и их ролей наряду с систематизированной реализацией таких инициатив, как «Яшил макон», «Интегрированная дорожная карта для Аральского моря». Я также надеюсь, что Узбекистан станет лидером в отношении действий по борьбе с изменением климата, по крайней мере, на региональном уровне.

за счёт консолидации институтов и их ролей наряду с систематизированной реализацией таких инициатив, как «Яшил макон», «Интегрированная дорожная карта для Аральского моря». Я также надеюсь, что Узбекистан станет лидером в отношении действий по борьбе с изменением климата, по крайней мере, на региональном уровне. Что касается гендерной проблематики, то важно, чтобы законы, государственные меры и институты, способствующие гендерному равенству, работали согласованно, а для того, чтобы в Узбекистане действительно существовала сильная и работающая политика, законы и институты, позволяющие женщинам действовать, развиваться и процветать, потребуются дополнительные усилия.

то важно, чтобы законы, государственные меры и институты, способствующие гендерному равенству, работали согласованно, а для того, чтобы в Узбекистане действительно существовала сильная и работающая политика, законы и институты, позволяющие женщинам действовать, развиваться и процветать, потребуются дополнительные усилия. Стратегические инновации и цифровизация будут и впредь использоваться в качестве мощного инструмента предоставления государственных услуг, расширения прав и возможностей женщин и смягчения последствий изменения климата.





— Вы являетесь постоянным автором «Газеты.uz», давали много интервью другим СМИ. Как вы оцениваете свободу слова и печати в стране? Можете ли вы рассказать об их значении для развития страны? Осуществляла ли ПРООН проекты в сфере СМИ?

— За время моей работы здесь заметен прогресс в области свободы слова, но впереди ещё долгий путь. Демократическое общество, эффективное управление и комплексный рост невозможны без свободы слова. Однако для предотвращения дискриминационных высказываний и разжигания ненависти, которые часто прикрываются понятием «свобода», необходимы некоторые общепринятые правила.

Открытый диалог способствует развитию, борьбе с коррупцией, формированию общественного согласия и доверия к инициативам правительства, что является важнейшим условием эффективного управления.

ПРООН рассматривает средства массовой информации как мощный инструмент, способствующий позитивному изменению поведения, расширению прав и возможностей женщин, борьбе со стереотипами и противодействию вредным социальным нормам. Хотя у нас нет специальных проектов, ориентированных на СМИ, многие наши инициативы включают в себя медийные компоненты, и мы надеемся укрепить их с помощью более тесного сотрудничества с медиа-сообществом.

— Можете ли вы рассказать о своих дальнейших планах по завершении миссии в Узбекистане?

— Я переезжаю в Монголию. Это страна с иными условиями развития. Монголия сталкивается с уникальными проблемами и возможностями, обусловленными ее огромной и малонаселённой территорией, богатыми минеральными ресурсами и традициями кочевников.

Я с нетерпением жду начала этой новой главы моей жизни и работы. Однако я могу заверить вас, что Узбекистан всегда будет занимать особое место в моем сердце и в моей семье. Я надеюсь посетить его ещё раз. Хорошо, что Монголия не так далеко (улыбается).

Беседовал Миролим Исажонов.