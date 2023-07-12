Города могут быть динамичными и увлекательными местами для жизни, работы и развлечений. Однако они могут быть и опасными для женщин, которые часто сталкиваются с домогательствами, нападениями и другими угрозами безопасности. 12 апреля в Узбекистане вступил в силу новый закон, запрещающий сексуальные домогательства — важный шаг в продвижении гендерного равенства и расширении прав и возможностей всех женщин и девушек. В своей статье для «Газеты.uz» постоянная представительница ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска рассматривает некоторые способы, с помощью которых муниципальные власти и местные группы в Узбекистане и за его пределами делают свои города более безопасными для женщин, в том числе посредством инновационных технологий, инициатив на уровне общин и изменения политики.

Мы сидели с закрытыми глазами в давящей тишине в переполненной комнате. Именно тогда зазвучал голос молодой девушки, которая рассказала нам историю о своём опыте уличного домогательства. Она не одинока в этом мире, нас миллионы. Тех, кто когда-то убегал от преследователя на улице, дрожа от страха при звуках свистков, шлепков, неприятных слов, отвратительных прикосновений. Реакция слушателей была однозначной — некоторые были разгневаны, на лицах было выражение возмущения, в целом же их объединяла уверенность в том, что улицы города должны быть безопаснее для женщин и мужчин, для девушек и юношей. Так мы официально запустили нашу экспериментальную инициативу против уличных домогательств в Узбекистане — «Позовите Умиду» (Call Umida).

Уличное домогательство — это любые нежелательные проявления — словесные или невербальные, или физические действия, такие как подзывание, свист, жесты, прикосновения и т. д. Они в основном направлены на девушек и женщин в патриархальных культурах, где чувство власти и вседозволенности по умолчанию приписывается мужчинам, а страх перед насилием заставляет женщин молчать, что способствует нормализации сексуальных домогательств в общественных местах.

Уличное домогательство является серьёзным препятствием для реализации прав женщин. Оно ставит под угрозу мобильность, которая является основой прав женщин на образование, работу и досуг, необходимых для полного раскрытия их потенциала и полноценной жизни.

Уличное преследование и домогательства — распространённая во всём мире проблема, от которой больше всего страдают девушки и женщины. Уровень стигматизации вокруг этих явлений настолько высок, что даже в развитых странах с сильной правоохранительной системой такие случаи остаются безнаказанными. В своём отчёте за 2016 год «Безопасные города и безопасные общественные пространства» организация ООН Женщины сообщила, что более 90% девушек и молодых женщин, столкнувшихся с уличными домогательствами, не обращаются в полицию.

Уличные домогательства, как и другие формы гендерного насилия, имеют глубокие корни в системе соотношении сил, токсичной маскулинности и преобладающих гендерных нормах, представляя собой значительное препятствие для человеческого развития. Хотя нам ещё предстоит оценить экономический ущерб от отсутствия безопасности на улицах для женщин, есть убедительные доказательства того, как гендерное неравенство препятствует прогрессу стран по всему миру.

Индекс гендерных социальных норм 2023 года, составленный ПРООН, показывает, что за последнее десятилетие ситуация с предвзятым отношением к женщинам не улучшилась. В связи с этим в отчёте «Преодоление гендерных предубеждений» (Breaking Down Gender Biases) подчёркивается срочная необходимость политических мер и институциональных реформ, включая инвестиции, меры страхования и инновационные подходы. Эти инициативы направлены на создание нового социального контекста, характеризующегося признанием, представленностью и образованием. Наделение женщин правом на мобильность путём повышения безопасности улиц служит одним из ключевых факторов в достижении этих целей.

«Позовите Умиду»





В ноябре 2021 года Акселератор-лаборатория ПРООН в Узбекистане организовала сессию мозгового штурма для совместного изучения гендерных вопросов. Для этого была задействована одна из самых популярных и влиятельных социальных медиа-платформ NeMolchi.uz / SukutSaqlama.uz, которая поднимает самые актуальные и жизненно важные темы, связанные с насилием в отношении женщин, и подсвечивает случаи гендерного насилия, которые часто вызывают резонанс в обществе.

Основываясь на результатах первоначальных опросов и интервью с заинтересованными сторонами, ПРООН запустила пилотную инициативу в марте 2022 года под названием «Позовите Умиду». Умида означает «надежда» на узбекском языке и является обычным именем для девушек; в данном случае оно подразумевает надежду на безопасное место для поддержки, когда человек сталкивается с уличными домогательствами.

Эта инициатива помогла создать сеть из более чем 300 безопасных мест, где дети и женщины могут найти временное убежище, столкнувшись с уличными домогательствами.





Спустя месяц после её начала в Узбекистане впервые прошла неделя борьбы с уличными домогательствами. Группа волонтёров организовала информационно-просветительскую кампанию в поддержку инициативы «Позовите Умиду», которая получила положительные отзывы и открытую готовность к началу разговора вокруг этого явления и поиску как традиционных, так и инновационных решений проблемы.

Данная инициатива предоставила частному сектору возможность принять участие в поиске решений таких сложных социальных проблем, как уличные домогательства к женщинам. Учитывая Руководящие принципы ООН «Бизнес и права человека» и роль, которую может играть бизнес в продвижении и соблюдении прав женщин, эта инициатива была предложена многочисленным частным компаниям, работающим в Ташкенте.

Мы были очень обрадованы и даже удивлены, насколько быстрым и решительным был отклик. Первыми партнёрами, присоединившимися к инициативе, стали крупные сети супермаркетов, рестораны, клубы компьютерных игр, аптечные сети, коворкинги и образовательные заведения. Местные инфлюенсеры присоединились к обсуждениям и поделились информацией об инициативе со своими сетями.

Следующие шаги: от безопасных мест к более безопасным улицам

Безопасность на улицах — это сложная проблема, которая требует комплексного подхода, сосредоточенного на трёх важных аспектах развития: 1) введение уголовной ответственности за сексуальные домогательства; 2) изменение отношения и культурного принятия с целью неприятия такого поведения; и 3) минимизация возможности уличных домогательств и преследований посредством учёта гендерных аспектов в городском планировании.

Криминализация публичных сексуальных домогательств является важным шагом в борьбе с насилием в отношении девушек и женщин. Это логическое продолжение приверженности гендерному равенству, продемонстрированной на самом высоком уровне в Узбекистане. Недавно принятое законодательство делает домогательства в общественных местах административным правонарушением, наказываемым штрафом в размере от 660 тысяч до 1,65 млн сумов (60−150 долларов США). Это важный шаг в верном направлении, и теперь его реализация имеет решающее значение.

Стоит отметить, что многие страны, в которых уже давно установлена ответственность за сексуальные домогательства, теперь рассматривают возможность введения уголовной ответственности за кэтколлинг — словесные сексуальные домогательства в общественных местах. Франция, например, расширила полномочия полиции, чтобы она могла противостоять таким правонарушениям на улице и на месте выписывать штрафы нарушителям.

Внедрение этого закона в Узбекистане с упрощённой процедурой подачи заявления и регистрации данного правонарушения стало бы дополнительным вкладом в повышение безопасности улиц для женщин и девушек.

Продвижение культуры нетерпимости по отношению к уличным домогательствам потребует активного участия государства, частного сектора и гражданского общества для повышения осведомлённости о проблеме и содействия широкому признанию того факта, что все формы насилия в отношении девочек и женщин неприемлемы. Распространённое восприятие должно быть смещено в сторону от жертв, чтобы убедиться, что преступники несут единственную ответственность за домогательства. В информационных кампаниях могут участвовать популярные знаменитости, артисты, общественные деятели, инфлюенсеры, авторитетные личности и политическое руководство. Необходимо провести общенациональную дискуссию на эту тему с активным привлечением заинтересованных сторон из всех слоёв общества. Утверждение нетерпимости к насилию на деле начинается с юного возраста, и система образования может сыграть в этом важную роль.

Комплексный подход и новые технологии, способные сделать города безопаснее





Правовые и информационно-просветительские меры должны идти рука об руку с улучшением городской инфраструктуры и внедрением новых технологий, которые минимизируют вероятность уличных домогательств и позволяют быстро и решительно реагировать в случае их возникновения. В соответствии с этими соображениями и темой Международного женского дня 2023 года «DigitALL: инновации и технологии для гендерного равенства» многие города в Узбекистане и за его пределами изучают возможности использования технологий для повышения безопасности женщин. При внедрении технологических решений городам также следует принять меры предосторожности, чтобы сама технология не стала проблемой — например, нарушая права на неприкосновенность частной жизни.

В мире существует множество хороших примеров городского планирования с учётом гендерных потребностей женщин, которые Узбекистан мог бы перенять и применить в местных условиях. К ним относятся улучшенное уличное освещение, «умные» системы общественного транспорта, автобусные остановки, интегрированные системы уличного видеонаблюдения и другие элементы городской инфраструктуры.

Недавнее исследование Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), например, показало, что лучшее освещение общественных мест, таких как улицы, парки и общественный транспорт, может значительно снизить риск сексуальных домогательств и нападений. Благодаря тому, что легче увидеть потенциальных нападающих, лучшее освещение может сдерживать преступность и заставлять женщин чувствовать себя более безопасно и уверенно при передвижении по городу.

В исследовании также подчёркивается, что женщины должны участвовать в разработке систем освещения, чтобы убедиться в их эффективности и соответствии их потребностям.

Кроме того, существует множество приложений для обеспечения безопасности, которые можно использовать для оповещения друзей или властей, если женщина находится в опасности или чувствует себя небезопасно. В таких приложениях также можно найти информацию о безопасных маршрутах и местах, которых следует избегать. Аналогичным образом, приложения для общественного транспорта могут предоставлять в режиме реального времени информацию о расписании и маршрутах общественного транспорта, чтобы помочь женщинам планировать свои поездки и избегать длительного пребывания в потенциально небезопасных местах.

Однако используя возможности и потенциал технологий, важно подчеркнуть, что такие системы должны быть частью более широкого подхода к обеспечению безопасности женщин, который также включает в себя наличие соответствующих и благоприятных политических рамок, эффективное соблюдение законодательной криминализации домогательств и изменение поведения для устранения основных социальных и культурных факторов, способствующих насилию в отношении женщин. Правительство Узбекистана предпринимает ряд важных шагов в этом направлении, и мы в Программе развития ООН готовы оказать поддержку, например, включив в наши программы планирование городов с учётом гендерных аспектов, обмен передовым международным опытом, пилотирование инноваций и содействие многостороннему диалогу.

Я уверена, что благодаря прочным партнёрским отношениям, целеустремлённому руководству и общему видению мы сможем построить более справедливое, инклюзивное и процветающее общество для всех в Узбекистане, не оставив позади ни одну женщину — и, в целом, никого.