Гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль в опорном прыжке на соревнованиях World Challenge Cup series в Мерсине (Турция), набрав 13.067 баллов. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Второе и третье места достались спортсменкам из Турции Бенгиси Йилдиз (12.950) и Чёрен Бинер (12.950).

В программе опорного прыжка среди мужчин спортсмен из Узбекистана Абдулазиз Мирвалиев завоевал серебряную медаль, набрав 14.475 баллов.

Первое место занял гимнаст из Украины Назар Чепурный — 14.900, третье место досталось Игорю Радивилову из Украины — 14.450.