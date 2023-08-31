Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о доставке 26 августа гуманитарной помощи для жителей Шебекинского района Белгородской области от Узбекистана.

По словам Марии Захаровой, груз весом около 12 тонн включает детскую и взрослую одежду и обувь, медикаменты, а также школьные наборы для первоклассников.

«Гуманитарная поддержка осуществлена по линии государственных, общественных и неправительственных организаций Республики Узбекистан», — заявила она.

Российская сторона выразила признательность руководству Узбекистана и его гражданам за «жест доброй воли», который «отражает высокий уровень взаимоотношений между двумя странами».

Шебекинский район Белгородской области находится на границе страны с Украиной. В результате военных действий России приграничные территории часто подвергаются артиллерийским обстрелам. В мае на территорию района зашли диверсанты, относящие себя к Легиону «Свобода России» и «Русскому добровольческому корпусу», они также повторили вылазку 1 июня с активными боевыми действиями. Власти региона эвакуировали население районного центра Шебекино. Всего, по данным РИА Новости, дома покинули почти 60 тысяч человек.