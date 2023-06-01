Министерство обороны России заявило, что утром 1 июня Вооружённые силы совместно с подразделениями пограничной службы и ФСБ России сорвали попытку террористического акта в отношении гражданского населения города Шебекино в Белгородской области. Ответственность за его организацию российская сторона возложила на Украину.

В Минобороны утверждают, что около 3:00 утра после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, «украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населённого пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска „Шебекино“».

В сообщении говорится, что всего было отражено три атаки, в результате чего «террористические формирования» были отброшены. Нарушений границы, по заверению Минобороны, не допущено.

«На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО „Град“, один пикап», — говорится в сообщении.

Легион «Свобода России» и Русский добровольческий корпус (РДК), воинские формирования из россиян-добровольцев, воюющих на стороне Украины, которых Минобороны РФ ранее называли украинскими диверсантами, 1 июня заявили о вылазке на территорию России.

На одном из видео, опубликованных утром, представители РДК говорят: «Бойцы РДК снова ведут бои на территории Российской Федерации. Совсем скоро покажется окраина Шебекино. К сожалению, мы не можем обеспечить эвакуацию мирных жителей из приграничных районов, потому что армия РФ обстреливает эти регионы и таким образом затрудняет эвакуацию. Находитесь в домах и не волнуйтесь: бойцы РДК не воюют с мирными жителями».

Двумя часам позже РДК в Telegram-канале сообщили, что «накрыли пакетами „Градов“» здание отдела МВД Шебекино в тот момент, когда там собрались силовики. Официальной реакции российских властей на это заявление нет.

Последний к этому моменту пост в их канале адресован российским военным, «брошенным под Шебекино в попытке остановить продвижение добровольцев Русского добровольческого корпуса» с призывом сдаться в плен.

Легион «Свобода России» опубликовал несколько кадров, на которых, как утверждается, показано уничтожение ими российской военной техники. «Русские освободительные силы, Легион „Свобода России“ и РДК продолжают уничтожать технику противника, который прячется в посёлке Новая Таволжанка (село в Шебекинском районе — ред.)», — говорится их в последнем на данный момент посте.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в округе есть один пострадавший — мужчина с осколочным ранением правой стопы. «От прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света», — написал он в своём Telegram-канале.

Централизованной эвакуации не проводится. «Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим», — заявил Вячеслав Гладков.