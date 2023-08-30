Сборная Узбекистана пробилась в полуфинал чемпионата мира IESF World Esports Championship 2023 по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Турнир проходит в румынском Яссы с 25 августа по 9 сентября, на нем выступят 24 команды мира. Призовой фонд составляет 100 тысяч долларов.





Узбекистанцы квалифицировались на первенство мира после победы в чемпионате Азии и Океании. Групповой этап ЧМ команда прошла без единого поражения, победив Тунис (16:3), Данию (16:7), Украину (16:11), Колумбию (16:7) и Саудовскую Аравию (16:3), сообщила Ассоциация киберспорта.

Узбекистан прошёл в четвертьфинал, где одолел Венгрию со счётом 2:1 по итогам трёх матчей. Команда была лучше на картах de_anubis (16:13) и de_mirage (16:7), но уступила в de_inferno (9:16). Лучший результаты показал Даниэль Ли (icyvl0ne).

В полуфинале сборная встретится с победителем пары Германия/Дания. Матч состоится 2 сентября.

Сборную Узбекистана представляет команда TT.Team (Traffic Tashkent Team), в составе которой выступают Руслан Гизатов (играет под ником fr0k), Амирбек Тимуров (wetfy), Тимофей Ким (aokiflame), Даниэль Ли (icyvl0ne), Ибрахим Абдукадыров (kanshineF) и основатель Тимур Меметов.