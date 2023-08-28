Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству «урегулировать ситуацию, возникшую на казахско-кыргызской границе, в духе партнёрства и братских отношений между странами». Об этом 26 августа сообщила пресс-служба Акорды.

«Также была отмечена необходимость продолжения переговоров с кыргызской стороной по вопросу более активного внедрения цифровизации и автоматизации для недопущения нелегальной перевозки товаров через границу», — говорится в сообщении.

С 20 августа на границе Казахстана и Кыргызстана наблюдается скопление очереди из сотен грузовых автомобилей. По данным Погранслужбы Кыргызстана на 24 августа, на четырёх пропускных пунктах стояли более 600 фур.

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана, комментируя затор на границе, заявило, что Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров и тем самым нарушает основной принцип единого рынка ЕАЭС.

В ведомстве также добавили, что ситуация носит «системный характер», а казахстанская сторона «каждый раз находит разные причины», чтобы замедлить пропуск грузовых машин, следующих из Кыргызстана по территории Казахстана. Позже министерство сообщило, что пропуск фур ускорился.

Погранслужба Казахстана, в свою очередь, уточнила, что «каких-либо ограничительных мер» не вводилось, а пункты пропуска работают в штатном режиме. По словам министра финансов Казахстана Ерулана Жамаубаева, причиной задержки грузовиков на КПП стала антинаркотическая операция и «ни в коем случае не было никаких установок относительно коммерческих грузов».