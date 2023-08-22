Перед контрольно-пропускным пунктом «Ак-Тилек» на границе Кыргызстана и Казахстана скопилась очередь из 430 грузовых автомобилей, сообщает 24.kg со ссылкой на Пограничную службу ГКНБ Кыргызстана.

Как отмечает издание, проблемы с пропуском фур из Кыргызстана начались несколько дней назад. К вечеру 21 августа, по данным кыргызской погранслужбы, на КПП находилось около 370 грузовиков, а казахстанская сторона за весь день пропустила только три автомашины.

В ведомстве заявили, что со своей стороны «никаких ограничений не вводили» и планируют провести встречу с казахстанскими коллегами «о причинах медленного пропуска автотранспортных средств».

Скопление грузовиков наблюдается ещё на двух пунктах пропуска с Казахстаном — «Кен-Булун» и «Чалдовар», уточняет 24.kg. Какое количество машин находится там, в сообщении не говорится.

«Казахская сторона никак не объясняет причины задержки. Я сейчас нахожусь на пункте пропуска „Ак-Тилек“ совместно с заместителем министра экономики и коммерции Назарбеком Малаевым. Пытаемся на месте выяснить причину. Считаю, что казахская сторона такими действиями нарушает принцип Евразийского экономического союза о свободном перемещении грузов. Кроме того, они подрывают авторитет ЕАЭС», — заявил изданию заместитель председателя Ассоциации международных грузоперевозчиков Кыргызстана Игорь Голубев.

Причина в воде?

На фоне молчания властей Казахстана в кыргызских СМИ появилась версия, что задержка фур может быть связано с тем, что Кыргызстан приостановил подачу поливной воды соседям.

«Машины просто стоят. Негласно причиной называют прекращение подачи воды Казахстану», — написало 24.kg со ссылкой на информацию от читателей.

Некоторые водители, с которыми поговорило издание Kaktus.media, также предположили, что фуры не пропускают из-за ситуации с водой. По другой версии — казахстанские пограничники ищут фуру с наркотиками.

Кроме того, дальнобойщики рассказали журналистам, что из-за простоя на границе «творится полный хаос», а на КПП появились «толкачи», которые за деньги пропускают отдельные грузовики вперед.

Из-за сообщений в СМИ ситуацию с подачей воды в Казахстан пришлось пояснять Министерству сельского хозяйства Кыргызстана. В ведомстве заявили, что страна «выполнила все обязательства» перед Казахстаном и подчеркнули, что в Кировском водохранилище, откуда подавалась вода, продолжается маловодие.

Реакция Казахстана

Спустя пару дней скопление фур на границе с Кыргызстаном прокомментировал министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев. По его словам, причиной задержки стала антинаркотическая операция.

«Там нет таможни, это внутренняя граница ЕАЭС. Насколько я знаю, была операция по задержанию наркотических средств, поэтому сейчас идёт тщательная проверка со стороны, скорее всего, Пограничной службы и КНБ», — заявил он журналистам.

Министр добавил, что «ни в коем случае не было никаких установок относительно коммерческих грузов».

Позже с комментарием по ситуации выступила и Пограничная служба КНБ Казахстана, отметив, что не вводила никаких ограничительных мер.

«Каких-либо ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются. Показатели пропуска автотранспортных средств находятся в пределах ежесуточных значений, характерных для данного сезона, в том числе на казахстанско-кыргызском участке границы», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит Tengrinews.kz.

Последний раз крупная очередь из грузовиков у КПП «Ак-Тилек» наблюдалась в начале июня. Тогда в пробке на кыргызско-казахской границе также стояли сотни грузовиков. В Погранслужбе Кыргызстана связали это с сезонным увеличением экспорта сельхозпродукции из Кыргызстана в другие страны.