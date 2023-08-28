С 1 января 2024 года нотариусы в Узбекистане будут удостоверять сделки, связанные с недвижимостью в многоквартирных домах, после проверки отсутствия задолженности у собственника по обязательным взносам или платежам по содержанию общего имущества дома. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 15 августа, касающегося управления многоквартирными домами.

Проверка задолженности будет осуществляться через систему Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Минимальный размер взносов или платежей за содержание, эксплуатацию и ремонт общего имущества, а также благоустройства земельного участка, прилегающего к дому, будет устанавливать Минстрой.

Сейчас нотариусы при удостоверении сделок проверяют наличие задолженности по налогам, коммунальным услугам и электрической энергии, а также запрещения отчуждения и ареста в отношении недвижимости. При наличии задолженности перед управляющей организацией или управляющим новый собственник предупреждается об этой задолженности.