Отключение электроснабжения произошло в международном аэропорту Ташкента в 22:09 воскресенья в связи с аварией на городской подстанции «Куйлюк». Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

В течение нескольких секунд от резервных источников было восстановлено питание объектов, обеспечивающих полёты: взлётно-посадочные полосы, объекты управления воздушным движением, радионавигационное оборудование. Благодаря этому в аэропорту столицы не было задержек авиарейсов, говорится в сообщении.

На резервные источники были также сразу переведены терминал прилёта и терминал внутренних авиалиний. В течение 15 минут, в 22:24, была восстановлена подача электроэнергии в терминале вылета международных авиалиний.

В 22:40 была ликвидирована авария на городской подстанции «Куйлюк» и полностью восстановлено питание в аэропорту.