Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 августа провёл совещание по вопросам развития Самаркандской области. Мы писали, что глава государства предупредил и дефиците электроэнергии в области и подверг критике хокима области, его заместителя, а также первого замминистра энергетики.

Издание «Дарё» опубликовало видео с заседания, на котором хоким города Самарканда Фазлиддин Умаров пытался поблагодарить президента за «созданные условия».

«Здравствуйте, уважаемый президент. Уважаемый президент, вы создали все условия, особенно в Самарканде…», — начал он выступление.

Фазлиддин Умаров (слева).

Шавкат Мирзиёев его сразу перебил: «Мне не нужны эти слова. Условия-условия. Мне нужен результат».

«Я ведь тебя позвал на совещание не для того, чтобы ты меня хвалил. Я пришёл послушать вас, бессовестных. Тебя многие хвалят. В Ташкенте у тебя много тех, кто нуждается в тебе. Ты познал трудности работы в Самарканде и по возможности хочешь вернуться в Ташкент. Знай, ты не вернёшься в Ташкент», — заявил глава государства.

Фазлиддин Умаров был утверждён хокимом Самарканда в феврале 2022 года. До этого с 2021 года он занимал пост первого заместителя председателя ГНК — директора Агентства по кадастру при комитете.