30 семей в Великобритании, потерявших родственников в начале пандемии коронавируса, подали в суд на британское правительство, а также ряд домов престарелых и больниц, сообщает The Guardian.

Истцы заявляют, что правительство сделало недостаточно, чтобы предотвратить смерть их близких, и требуют возмещения причинённого им морального ущерба. Они утверждают, что власти не смогли защитить право их родственников на жизнь, право на уважение частной и семейной жизни и защиту от дискриминации.

Судебные иски связаны со смертями в 2020 году, когда, по решению властей, пациентов, инфицированных COVID-19, переводили из больниц в дома престарелых без тестирования и без соблюдения требования об изоляции.

В прошлом году Высокий суд Лондона признал такую политику незаконной, поскольку она не учитывала риск бессимптомной передачи вируса пожилым и уязвимым жителя домов престарелых, уточняет BBC.

По данным Бюро национальной статистики Британии, с начала марта по начало июня 2020 года от осложнений COVID-19 умерли около 20 тысяч жителей домов престарелых в Англии и Уэльсе.

Одна из истиц рассказала The Guardian, что ее отец, страдающий деменцией, умер от COVID-19 после заражения вирусом в доме престарелых, где он проживал. По ее словам, когда она приехала навестить его, то увидела, что персонал не пользовался средствами индивидуальной защиты, а у врачей закончились тесты на ковид.

Всего с начала пандемии в Великобритании зарегистрировано более 229 тысяч смертей, вызванных коронавирусом.

Это не первый случай, когда родственники жертв коронавируса подают иск к властям за халатность. Ранее в суд обращались семьи пострадавших в Италии и Испании.