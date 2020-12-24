Родственники жертв коронавируса в Италии подали иск к властям страны за преступную халатность во время пандемии COVID-19, которая привела к смерти 70 тысяч человек, сообщила The Guardian.

Группа из 500 семей подала гражданский иск в прокуратуру провинции Ломбардия, которая сильно пострадала во время первой волны пандемии. Ответчиками по иску являются премьер-министр Джузеппе Конте, министр здравоохранения Роберто Сперанца и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана.

Пострадавшие требуют от властей компенсации в более 100 млн евро, или по 259 тысяч евро для каждой из семей.

Италия пострадала от пандемии сильнее всех среди европейских стран. Страна находится на восьмом месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19 — 1,7 миллиона.