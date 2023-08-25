Интернет-пользователи переименовали в Картах Google ряд школ Ташкента в честь кинозвёзд, певцов, киноперсонажей, других известных личностей, а также интернет-мемов.

Если зайти в карты и задать поиск «школа имени», можно увидеть множество имён и названий: две школы имени Райана Гослинга, школы имени Брэда Питта, Джейсона Стейтема, Кендрика Ламара, Джозефа Джостара, Патрика Бэйтмена, Скотта Коутона, Алексея Навального, улугбекзавра, «бабулинга» и «хомячка, шиншиллы, морской свинки и тушканчика».

Источник: Instagram «Газеты.uz».

Управление образования Ташкента даже опубликовало опровержение информации о том, что школе №61 присвоено имя Райана Гослинга, назвав это «ложью».

«Сегодня в 12 районах столицы действует 232 общеобразовательной школы. Ни одной из них не присвоено отдельное название», — говорится в сообщении.

Источник: Instagram «Газеты.uz».

«Переименование» школ выглядит как челлендж среди молодых людей, пытающихся таким образом выделить свою школу среди других и показать, что она «круче» других, рассказал «Газете.uz» один из читателей. Похожую ситуацию можно наблюдать и в других странах, отметил он.

Менять названия объектов в Картах Google может любой зарегистрированный пользователь.