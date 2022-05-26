Какие динозавры обитали на территории современного Узбекистана

Следы динозавров в Узбекистане
Карнозавр
Целурозавр
Игуанодон
Стегозавр
Первые важные раскопки в Узбекистане
Прохенеозавр
Зауропорд
Орнитомимид
Долгие годы затишья
Альваресзаврид
Джаратитанис кинги
Ulughbegsaurus uzbekistanensis
Другие находки палеонтологов
Архидискодон
Фото: Marcos Paulo
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