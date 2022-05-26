Какие динозавры обитали на территории современного Узбекистана

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Те, что остаются лежать наверху, разлагаются от солнца и кислорода. К примеру, если падшая собака будет находиться нетронутой на поверхности земли, то через год от неё останутся только кости, а через 3-4 года они превратятся в пепел. Под землей труп тоже разлагается, но медленнее, т. к. нет свободного доступа к кислороду. Идеально, если динозавр умер в болоте и сразу же был погребён пластом земли. Тогда велика вероятность того, что его остатки сохранятся.