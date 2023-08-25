Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 августа провёл совещание по социально-экономическому развитию Самаркандской области и задачам до конца года.

Как сообщила пресс-служба главы государства, последние годы область динамично развивается, однако темпы роста отличаются от района к району.

Почти половина промышленности региона приходится на город Самарканд. За семь месяцев года в области освоено 600 млн долларов прямых иностранных инвестиций. 78% этой суммы пришлись на Самарканд, Каттакурганский, Пастдаргомский и Самаркандский районы. В сельском хозяйстве также наблюдается неравномерная урожайность и высокий расход воды.

«Да, в Самарканде произошли изменения. Удовлетворяет это президента или нет? Не удовлетворяет меня. Жители Самарканда ждут, когда реформы придут в их дом, квартиру», — сказал глава государства.

Хокимы на местах должны «проснуться», иначе придётся их уволить, заявил президент.

«[В Самаркандской области] есть 150 тысяч безработных, 220 тысяч находятся за границей. Кто будет обеспечивать людей доходами? Руководители 14 районов и 2 городов, это зависит от вас», — отметил он.

Президент подчеркнул, что родные трудовых мигрантов переживают за них каждый день, независимо от того, какой доход они получают за границей.

«Моё желание — по мере возможности быстрее вернуть их, создать условия и рабочие места. Я думаю, что они будут довольны, и моё желание исполнится», — сказал глава государства.

Если хоким «справедливый, самоотверженный, патриотичный» и может заставить работать свою команду, в таких районах нет проблем, отметил Шавкат Мирзиёев.

«Если все заместители хокимов областей разделят районы, пойдут и поселятся в 1126 махаллях, тогда заслужат доверие народа… Если не изменится мировоззрение руководителей махаллей, районов, если они не будут самоотверженными, результата не будет», — заявил он.

Президент указал на необходимость поддержки предпринимательства и приусадебных хозяйств в махаллях, расширения выращивания винограда и фисташки, обеспечения занятости в сфере придорожного сервиса.

В этом году на обеспечение инфраструктурой территорий свободной экономической зоны «Ургут» в 15 районах и 106 промышленных зонах области выделено 170 млрд сумов. Однако в них не используются 620 га земель. Ответственным лицам поручено решить проблемы с инфраструктурой и привлечь к этим участкам предпринимателей.

За последние пять лет потребление электроэнергии в области выросло в 1,5 раза, но поскольку генерации электричества в регионе почти нет, по итогам года ожидается дефицит в 650 миллионов кВт·ч, или в 3 раза больше, чем в 2022 году, сказал глава государства. Он подверг критике хокима области и его заместителя, а также первого замминистра энергетики. «Когда зимой отключится свет, все говорят: «Куда смотрит Мирзиёев?» — сказал он.

Глава государства определил задачи по обновлению подстанций Акдарьинского и Пастдаргомского районов, а также строительству двух фотоэлектрических станций мощностью 250 МВт в городе Самарканде.

Указано на наличие возможностей для создания в сфере туризма 20 тысяч постоянных рабочих мест и доведения экспорта до 500 млн долларов. Для этого необходимо внедрить больше привлекательных туров, повысить качество дорог и удобство пользования общественным транспортом. Дано указание организовать в 100 привлекательных с точки зрения туризма махаллях и сёлах новые точки интереса на основе программы «туристической ипотеки».

«Наш народ ждёт реализации очень больших задач, которые мы определили. Если каждый хоким не будет использовать возможности своего региона, производить продукцию и создавать рабочие места для людей, никто не придёт со стороны и не сделает это за них. Следующие четыре месяца должны стать месяцами, которые создадут прочную основу на следующий год», — сказал Шавкат Мирзиёев.