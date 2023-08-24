Дефицит электроэнергии в Самаркандской области в этом году может быть больше, чем в 2022 году. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев га совещании в Самарканде в четверг, пишет Kun.uz.

За последние пять лет потребление электроэнергии в области выросло в 1,5 раза, но поскольку генерации электричества в регионе почти нет, по итогам года ожидается дефицит в 650 миллионов кВт·ч, или в 3 раза больше, чем в 2022 году, сказал глава государства.

Эркинжон Турдимов. Кадр видео.Эркинжон Турдимов. Кадр видео.

«Мы даём все поручения, но когда зимой отключится свет, самаркандцы не будут вспоминать Турдимова (хокима Самаркандкой области Эркинжона Турдимова — ред.), все будут вспоминать Мирзиёева. Будут говорить: „Куда смотрит Мирзиёев? Почему в Самарканде отключается свет?“ Никто не будет вспоминать хокима района, заместителя хокима области, хозяина этой отрасли, которые получают зарплату, не будут говорить, что они бессовестные», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев поручил Эркинжону Турдимову написать гарантийное письмо о том, как он будет возмещать дефицит в 650 миллионов кВт·ч. «Я возьму [это письмо] и распространю через интернет народу. Ты [должен сказать], что как хоким вместе с командой предоставишь гарантии, иначе я сегодня освобожу от должности твоего заместителя. Садись», — заявил президент.

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Азим Ахмедхаджаев. Кадр видео.Азим Ахмедхаджаев. Кадр видео.

650 миллионов кВт·ч — это месячное потребление электроэнергии в Самаркандской области. В регионе две мини-ГЭС вырабатывают 50 МВт электроэнергии, одна солнечная станция — 300 МВт.

«Больше ничего нет. Из-за изношенности сетей ежегодно теряется 550 миллионов кВт·ч электроэнергии. Это измена, очевидная измена,. господин Ахмедхаджаев (первый заместитель министра энергетики Азим Ахмедхаджаев — ред.). Это измена. Останешься, не езжай в Ташкент. Завтра твой министр (Журабек Мирзамахмудов — ред.) приедет из командировки, тоже сюда отправлю. Сколько раз вам нужно говорить? Утвердили это в кенгаше? Есть расчёты? После решения этой проблемы ты мне дашь отчёт», — сказал президент, обратившись к хокиму области.

В Узбекистане добыча газа с начала года упала на 9,5%, или на 2,87 миллиарда кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 85% производимой электроэнергии приходится на тепловые электростанции, которые работают на газе. Тем не менее, по официальным данным, выработка электроэнергии увеличилась на 5,5%.