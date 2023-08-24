Дефицит электроэнергии в Самаркандской области в этом году может быть больше, чем в 2022 году. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев га совещании в Самарканде в четверг, пишет Kun.uz.

За последние пять лет потребление электроэнергии в области выросло в 1,5 раза, но поскольку генерации электричества в регионе почти нет, по итогам года ожидается дефицит в 650 миллионов кВт·ч, или в 3 раза больше, чем в 2022 году, сказал глава государства.

Эркинжон Турдимов. Кадр видео.

«Мы даём все поручения, но когда зимой отключится свет, самаркандцы не будут вспоминать Турдимова (хокима Самаркандкой области Эркинжона Турдимова — ред.), все будут вспоминать Мирзиёева. Будут говорить: „Куда смотрит Мирзиёев? Почему в Самарканде отключается свет?“ Никто не будет вспоминать хокима района, заместителя хокима области, хозяина этой отрасли, которые получают зарплату, не будут говорить, что они бессовестные», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев поручил Эркинжону Турдимову написать гарантийное письмо о том, как он будет возмещать дефицит в 650 миллионов кВт·ч. «Я возьму [это письмо] и распространю через интернет народу. Ты [должен сказать], что как хоким вместе с командой предоставишь гарантии, иначе я сегодня освобожу от должности твоего заместителя. Садись», — заявил президент.

Азим Ахмедхаджаев. Кадр видео.



650 миллионов кВт·ч — это месячное потребление электроэнергии в Самаркандской области. В регионе две мини-ГЭС вырабатывают 50 МВт электроэнергии, одна солнечная станция — 300 МВт.

«Больше ничего нет. Из-за изношенности сетей ежегодно теряется 550 миллионов кВт·ч электроэнергии. Это измена, очевидная измена,. господин Ахмедхаджаев (первый заместитель министра энергетики Азим Ахмедхаджаев — ред.). Это измена. Останешься, не езжай в Ташкент. Завтра твой министр (Журабек Мирзамахмудов — ред.) приедет из командировки, тоже сюда отправлю. Сколько раз вам нужно говорить? Утвердили это в кенгаше? Есть расчёты? После решения этой проблемы ты мне дашь отчёт», — сказал президент, обратившись к хокиму области.

В Узбекистане добыча газа с начала года упала на 9,5%, или на 2,87 миллиарда кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 85% производимой электроэнергии приходится на тепловые электростанции, которые работают на газе. Тем не менее, по официальным данным, выработка электроэнергии увеличилась на 5,5%.