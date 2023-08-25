Новые многоквартирные дома, не имеющие управляющей организации, не будут приниматься к эксплуатации. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 15 августа «О мерах по дальнейшей эффективной организации управления многоквартирными домами».

Согласно документу, застройщики должны привлекать управляющую организацию для управления домом, строительство которого завершено.

По действующему порядку управление построенным и принятым в эксплуатацию многоквартирным домом в первые два года возлагается на застройщика. Застройщик сам выбирает метод управления или может привлекать управляющую организацию на договорной основе. Если в течение первых двух лет численность собственников дома, кроме застройщика, превысит 50%, собственники выбирают метод управления домом по решению общего собрания.

Постановлением Министерству строительства и ЖКХ поручено подготовить проект закона, предусматривающий установление ограничений на срок замены управляющей организации или управляющего домом.

В новом законопроекте должно быть отражено, что решение общего собрания по вопросу выбора метода и органа управления домов признаётся принятым, если за него проголосовало более 50% всех собственников помещений или их представителей.

Кроме того, в законе предлагается прописать возможность получения заёмных средств, в том числе кредитов, для многоквартирных домов и прилегающих к ним земельных участков на основе решения, принятого единогласно всеми собственниками помещений домов. Сейчас необходимо, чтобы за это проголосовало более 80% собственников жилья или их представителей.

Согласно закону об управлении многоквартирными домами, способ управления многоквартирным домом определяется общим собранием собственников помещений. Управление может осуществляться непосредственно собственниками, управляющей организацией или управляющим (на основании договора), а также товариществом собственников жилья.