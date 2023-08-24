Ташкентский городской кенгаш народных депутатов 18 августа принял решение о распределение 360,7 млрд сумов из дополнительных источников местного бюджета в 2023 году.

Средства будут распределены следующим образом:

3,9 млрд сумов — на строительно-монтажные работы на сетях электропередачи Бектемирского и Яшнабадского районов;

30 млрд сумов — на возмещение ущерба предпринимателям и гражданам, которые пострадали от незаконных действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц;

70,3 млрд сумов — на покрытие части первоначального взноса и процентов по ипотечному кредиту для 1800 малообеспеченных семей;

20,1 млрд сумов — на ремонт (покрытие) крыш домов в Нукусе и восстановление аварийных домов, принадлежащих малообеспеченным семьям;

0,5 млрд сумов — на подключение комплекса гостиниц на территории, прилегающей к парку «Новый Узбекистан», к сетям водоснабжения и канализации, а также строительство внутренних дорог и благоустройство территории;

34,8 млрд сумов — на завершение ремонта, строительства и благоустройство объектов социальной инфраструктуры и других объектов в махаллях, присоединённых к столице после 2022 года;

35,7 млрд сумов — на покрытие кредиторской задолженности по строительно-ремонтным работам в социальной сфере в прошлые годы;

3,16 млрд сумов — на ремонт здания общественного центра поддержки ветеранов органов прокуратуры;

21,5 млрд сумов — на реконструкцию государственных детских садов №527 (12,4 млрд) и №194 (9,09 млрд);

6,16 млрд сумов — на проведение новой канализационной сети в махалле «Октепа» Юнусабадского района — 6,2 млрд.сумов;

39,75 млрд сумов — на формирование фондов «Женская тетрадь» при районных хокимиятах;

39,75 млрд сумов -на формирование фондов «Молодёжная тетрадь» при районных хокимиятах;

15 млрд сумов — на формирование средств фонда «Саховат ва кумак» («Доброта и поддержка»);

26,5 млрд сумов — на формирование средств Фонда содействия оздоровлению детей и восстановлению здоровья населения;

13,2 млрд сумов — на финансирование работ по созданию Янгихаётского района;

250 млн сумов — на внедрение системы оценки деятельности сотрудников Юнусабадского районного отдела Пенсионного фонда через специальные устройства и системы электронной очереди для удобства граждан.

Отметим, что кенгаш перестал транслировать свои заседания в прямом эфире.

Ранее «Газета.uz» писала о доходах и расходах бюджета Ташкента на 2023 год.