Договор о создании Высшего межгосударственного совета между Узбекистаном и Азербайджаном подписали в Баку 22 августа президенты Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе первого государственного визита Шавката Мирзиёева после переизбрания президентом было подписано ещё 15 документов на уровне государств, правительств и ведомств двух стран.

В их числе «Дорожная карта» по углублению всестороннего стратегического партнёрства на 2023−2024 годы, соглашения об углублении сотрудничества в сфере энергетики, сотрудничестве в сферах молодёжной политики и спорта.

Внесены дополнения и изменения в Соглашение о безвизовых поездках граждан, достигнуты договорённости о сотрудничестве в области внедрения информационной системы электронного обмена бланками разрешений «Е-permit», в сфере культуры, в области защиты семьи и детей, в области пищевой безопасности, а также подписаны меморандумы о сотрудничестве между секретариатами Совета безопасности, в сфере кибербезопасности и другие.

«Взаимное стремление к сближению»





«Символично, что свой первый визит после выборов я совершаю именно в Азербайджан. Это свидетельствует о высочайшем уровне двустороннего сотрудничества, взаимном стремлении к сближению, наличии широких возможностей для взаимодействия», — отметил по итогам переговоров президент Узбекистана.

Он подчеркнул, что подписанный странами договор открывает новый этап в двусторонних отношениях.

«Выражена неизменная поддержка Узбекистаном территориальной целостности Азербайджана. В связи с этим лидер нашей страны подчеркнул особое значение установления мира и стабильности в Карабахе, а также дал высокую оценку размаху и темпам проводимых здесь восстановительных работ», — цитирует главу государства его пресс-служба.

«Между Узбекистаном и Азербайджаном нет проблемных вопросов. Мы подчеркнули актуальность поиска новых возможностей и механизмов эффективного использования большого потенциала в интересах братских народов», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Торговля, промышленная кооперация, логистика, культура





На переговорах президентов и делегаций двух стран были определены ключевые направления развития многопланового партнёрства, говорится в сообщении.

Обсуждалось наращивание торговли, развитие промышленной кооперации и логистической инфраструктуры. Рассмотрены крупные проекты в автомобилестроении, металлургии, энергетике, сельском хозяйстве, электротехнике, текстильной промышленности, туризме и других отраслях.

Для поддержки таких проектов созданы совместный Инвестиционный фонд и узбекско-азербайджанская Инвестиционная компания.

Говорилось о наличии возможностей для доведения товарооборота до 1 млрд долларов в ближайшие годы путём замещения импорта из третьих стран продукцией национальных производителей.

Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев высоко оценили итоги прошедшего накануне бизнес-форума с участием компаний Узбекистана и Азербайджана.

Стратегически важным президенты назвали развитие сотрудничества в сфере транспорта и транзита. Достигнута договорённость о реализации проектов развития новых логистических цепочек и строительства инфраструктуры, а также увеличении объёмов грузоперевозок.

В прошлом году объёмы перевозок узбекских грузов через порт Баку увеличились почти в 2 раза. Узбекистан намерен наращивать грузоперевозки, используя современную транспортную сеть Азербайджана. В данном контексте обсуждено создание совместной логистической компании в рамках Транскаспийского коридора, а также строительство складской инфраструктуры и логистических центров в портах Баку и третьих стран.

В качестве ещё одного драйвера торгово-экономического сотрудничества будут максимально задействованы возможности регионов двух стран. Хокимы и главы администраций будут регулярно встречаться на местах для продвижения новых проектов кооперации и гуманитарного обмена.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено культурным связям. Намечено регулярное проведение дней культуры и кино, встречи творческой и научной интеллигенции. В этом году в Узбекистане будет организован первый узбекско-азербайджанский молодёжный форум. Недавно в Азербайджане прошли Дни узбекской культуры, состоялась презентация романа Абдуллы Кадыри «Минувшие дни», переведённого на азербайджанский язык.

Президенты договорились продолжать плодотворный диалог на площадках международных организаций, таких как ООН, Организация тюркских государств, СНГ, ОБСЕ, Движение неприсоединения и других многосторонних институтов.