Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках рабочего визита в Будапешт встретился, помимо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с лидерами ряда других стран, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече Шавката Мирзиёева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 20 августа были рассмотрены вопросы укрепления отношений двух стран и график двусторонних и многосторонних мероприятий. В их числе очередное заседание совместного Совета стратегического сотрудничества, а также саммиты Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества.





Президенты отметили рост показателей взаимного товарооборота. С 1 июля между странами вступило в силу Соглашение о преференциальной торговле.

На полях чемпионата мира по лёгкой атлетике президент Узбекистана также провёл беседы с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Кыргызстана — Садыром Жапаровым, Туркменистана — Сердаром Бердымухамедовым, Сербии — Александром Вучичем и главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Лидеры наблюдали за финальным забегом мирового первенства на дистанцию 100 метров среди мужчин.





XIX чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит в Будапеште с 19 по 27 августа. В соревнованиях участвуют свыше 2000 спортсменов из более чем 190 стран.

Узбекистан представляют пять атлетов — они выступают в таких видах спорта, как прыжки в высоту, тройной прыжок, прыжки в длину, семиборье и марафон.

Победители соревнований и спортсмены, выполнившие олимпийские нормативы, получат право на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В Будапеште Шавкат Мирзиёев также участвовал в мероприятиях по случаю государственного праздника Венгрии — Дня святого Иштвана.





Кроме того, он принял Шандора Чаньи, председателя правления банка «OTP», который недавно вышел на рынок Узбекистана, приватизировав «Ипотека-банк».