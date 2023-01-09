Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев решением от 30 декабря утвердил «дорожную карту» по ускорению реализации договорённостей, достигнутых в ходе недавнего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Венгрию. Документ принят для исполнения распоряжения Администрации президента от 23 декабря.

«Дорожная карта» предусматривает строительство отдельной промышленной зоны со всей необходимой инфраструктурой для венгерских компаний. До конца первого квартала 2023 года поручено определить место для промзоны и разработать концепцию её развития, а затем обсудить это с зарубежной стороной.

Кроме того, поручено проработать вопрос создания совместного производства медицинской техники, электроники, комплектующих и запчастей на базе инфраструктуры «Технопарка». В январе будет сформирован список потенциальных венгерских производителей, которые будут приглашены в Ташкент для переговоров.

Согласно документу, в 2023—2024 годах планируется поставка для компаний Венгрии из Узбекистана трикотажных изделий на 1 млн долларов, пряжи на 1 млн долларов, сушенных фруктов и овощей на 3,1 млн долларов и полиэтиленовых гранул на 3,1 млн долларов.

В ходе встречи президента Шавката Мирзиёева с главами компаний и банками Венгрии в начале ноября было предложено выделить отдельную промышленную зону исключительно для венгерских компаний с обеспечением её всей необходимой производственной инфраструктурой.

Как мы сообщали в ноябре, вице-премьер Жамшид Ходжаев на бизнес-форуме в Париже заявил о готовности выделить отдельную индустриальную зону исключительно для французских компаний, предоставить им преференции и гарантировать закупку продукции. Он перечислил пять направлений для сотрудничества, включая автопром.