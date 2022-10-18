Журатбек Дилшадбекович Куватов приказом министра здравоохранения Узбекистана назначен начальником Управления здравоохранения Андижанской области, сообщила пресс-служба областного хокимията.

С декабря 2020 года областное Управление здравоохранения возглавлял Салохиддин Юсупов, который покинул должность в июле, как сообщалось, из-за проблем со здоровьем.

Журатбек Куватов до назначения работал руководителем свободной экономической зоны «Андижон-фарм», которая создавалась для привлечение инвестиций и передовых технологий, в основном ведущих компаний Индии, в производство фармацевтической продукции и лекарственных средств.





До этого он также работал руководителем компании Makro Farm Andijan, где является учредителем. Эта компания упоминалась в конфликте хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова и бывшего министра здравоохранения Алишера Шадманова в 2019 году.

Минздрав отмечал, что хокимият области в январе 2019 года поручил перевести денежные средства медицинских учреждений в областное управление финансов, затем централизовать их на счёте облздрава и на основе прямых договоров закупать шприцы, инфузионные системы и медицинские перчатки. Однако законом о государственных закупках запрещено заключать прямые соглашения на покупку этих медицинских принадлежностей.

На основе протокола хокима области с Makro Farm Andijan было заключено прямое соглашение на сумму 6,3 млрд сумов на приобретение шприцев и систем без сертификата соответствия, что также является нарушением законодательства, отмечали в министерстве.

В Минздраве тогда заявляли, что на самом деле на эти средства должны были приобрести медицинские лекарства и препараты для населения. В результате в 2018—2019 годах объём шприцев, систем и перчаток превысил нужные объёмы в несколько раз, в то время как объём необходимых лекарств и препаратов для скорой помощи в несколько раз упал. Министерство обращалось в Генпрокуратуру с просьбой оказать содействие в решении сложившейся проблемы.

Журатбек Куватов рассказывал, что начал бизнес в сфере фармацевтики после окончания Ташкентского фармацевтического института в 2008 году. Он вернулся в Андижан и открыл аптеку, а затем расширил сеть и начал производство лекарств.

По его словам, фармкомпания получила данные у хокимията области об импортируемых лекарствах, чтобы выпускать местные аналоги. На первом этапе предприятие выпускало шприцы и инфузионные системы. Компанию в 2019 году посещал президент Шавкат Мирзиёев.

Позже предприниматель решил открыть частную клинику Family Med на 700 мест, где на сегодняшний день учредителем является Дилшодбек Таджидинович Куватов. Затем компания открыла центр оздоровления Med Sity Group Medical. Журатбек Куватов также рассказывал о планах открыть бизнес-центр и реализовать другие проекты.

Сегодня Makro Farm Andijan, где работают 1200 человек, выпускает 57 видов фармацевтической продукции. Компания также является учредителем футбольного клуба «Андижан».