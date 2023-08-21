Служба государственной безопасности сообщила об изъятии совместно с другими правоохранительными органами крупного объёма наркотиков в Андижанской области.

В Алтынкульском районе при досмотре салона автомобиля Equinox, которым управлял гражданин 1988 года рождения, было обнаружено почти 2 кг гашиша.

В ходе следствия выяснилось, что его сообщник 1989 года рождения, дважды судимый за преступления, связанные с грабежом и незаконным оборотом наркотиков, приобрёл гашиш у наркоторговцев из Таджикистана за 5500 долларов с условием доставки этого груза в Папский район Наманганской области.

Таким образом, владелец автомобиля Equinox забрал наркотики, доставленные из Таджикистана, и направлялся к своему сообщнику.

В другом случае правоохранители задержали двух граждан, занимавшихся ввозом и сбытом наркотиков из Кыргызстана. Гражданин 1977 года рождения, проживающий в Джалакудукском районе, передал своему сообщнику 100 гр гашиша. При обыске в доме первого было изъято ещё 586 граммов гашиша, а в доме его сообщника — 19 граммов наркотика.

У ранее судимого жителя Андижана 1977 года рождения, остановленного на посту ДПС в Бустонском районе, изъяли 673 гр гашиша и 42 штуки сильнодействующих препаратов. Дома у него было обнаружено и изъято ещё 14 штук сильнодействующего препарата Регапен.

В Андижане у дважды судимого жителя 1969 года рождения при обыске в арендуемом им доме обнаружили 269 гр гашиша и электронные весы. Установлено, что он ввозил наркотики из Кыргызстана.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ведётся следствие.