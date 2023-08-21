Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время открытого диалога с предпринимателями 18 августа перечислил меры поддержки для развития малого и среднего бизнеса.

Малый бизнес

По его словам, через программы ежегодно на финансовую поддержку микро-бизнеса направляется более 1 млрд долларов. В результате сегодня в каждой махалле появились не менее 40−50 новых предпринимателей, создаются тысячи постоянных рабочих мест, сказал он.

В начале года в Узбекистане определены критерии, кто входит в категорию малого бизнеса.

«Теперь, чтобы малые предприниматели „встали на ноги“ и расширили свою деятельность, мы внедрим совершенно новые подходы. Будет создана целостная экосистема по обучению представителей данного сектора предпринимательству, разработке для них проектов, финансированию деятельности, поиску бизнес-партнёров и рынка сбыта продукции», — заявил глава государства.





Для этого «Кишлок курилиш банк» преобразуется в «Банк развития бизнеса». При банке в каждом регионе будет создан центр малого бизнеса, всего 14 центров.

По его словам, в рамках программ семейного предпринимательства более 500 тысяч представителей микробизнеса повысили свои навыки. Отныне помощники хокимов в 9400 махаллях каждый месяц будут закреплять за центрами 3−4 предпринимателей на своей территории, которые желают перейти с микро- на малый бизнес.

Центры будут содействовать разработке бизнес-проектов инициаторов, за свой счёт обучать предпринимателей, желающих реализовать новый проект, привлекать к ним нужных специалистов, оказывать предпринимателям бухгалтерские, налоговые, аудиторские, маркетинговые, правовые и другие консалтинговые услуги.

Во-вторых, будет налажено финансирование проектов предпринимателей, обучившихся в центрах малого бизнеса в регионах, на самых выгодных условиях.

При этом если предприниматель вложит 10% инвестиций в проект малого бизнеса, то на 45% ресурсы направит «Банк развития бизнеса», на остальные 45% будут выделены ресурсы государственной поддержки.

Для этих целей в один «предпринимательский год» только банк предоставит 500 млн долларов, ещё 500 млн долларов выделит государство, сказал президент. Кредиты будут предоставляться предпринимателям на льготных условиях сроком на 5−7 лет. Финансирование начнётся уже с 1 октября, откроются кредитные линии на 150 млн долларов.

Предпринимателям с собственным бизнесом и чистой «кредитной и налоговой историей» залоговое требование при получении кредита для выведения своей деятельности на новый уровень будет снижено на 50%, сказал Шавкат Мирзиёев.

Предприятиям, которые нуждаются в дополнительных ресурсах для реализации проекта, разрешается выделение дополнительных средств к имеющемуся кредиту. На эти цели в год будет дополнительно выделяться 1 трлн сумов. Также расходы на страхование ввозимого в рамках проекта оборудования, сертификацию сырья и материалов будут покрываться центрами.

Предприятия малого бизнеса, участвующие в программе, не подлежат проверке в течение трёх лет.

В-третьих, при содействии центров малого бизнеса будут установлены кооперационные связи между инициаторами проектов и крупными государственными предприятиями, отметил глава государства. При этом центры окажут помощь новым предприятиям по внедрении современных технологий, повышению квалификации работников и реализации продукции.

Вместе с тем, эти предприятия в системе государственных закупок смогут продавать продукцию собственного производства в течение двух лет на основе прямых договоров.

В-четвёртых, к управлению центрами малого бизнеса будут привлекать частных партнёров. Таким предпринимателям будет предоставлено право долевого участия в «Банке развития бизнеса».

В центры также планируется привлечь зарубежных специалистов. При этом привлечённым из-за рубежа специалистам, таким как бизнес-консультант, инженер-технолог, дизайнер, управляющий гостиницей, маркетолог, агроном, ветеринар, семеновод срок разрешения на работу в Узбекистане будет продлён с 1 года до 3 лет. Платёж за разрешение на работу будет снижен с нынешних 10 млн сумов до 330 тысяч сумов. Для них не будет действовать требование о заключении территориального органа труда о целесообразности привлечения на работу.





В-пятых, для внедрения новой системы примут отдельный закон, который также будет предусматривать упрощённый порядок всех процессов, связанных с реализацией проектов малого бизнеса совместно с центром.

«Несомненно, и банк, и центр должны быть заинтересованы в том, чтобы новый проект приносил доход, и деятельность предпринимателя развивалась. Поэтому с запуском нового проекта малого бизнеса все налоги, поступающие от него, в течение двух лет будут переводиться в „Банк развития бизнеса“ для оборотных средств. То есть создаётся система, при которой банк будет заинтересован в высоком уровне дохода предпринимателя», — заявил Шавкат Мирзиёев.

В программе могут участвовать, а также самостоятельно привлекать ресурсы любые государственные и частные банки. Прибыль, полученная банками в рамках программы, будет вычитаться из налоговой базы. Тогда и у предпринимателей, и у банков будет заинтересованность и конкуренция, считает он.

Для этого из Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и других международных финансовых организаций привлекут ещё 500 млн долларов.

«Наша цель — в течение года „поставить на ноги“ не менее 150 тысяч субъектов малого бизнеса, не менее 25 тысяч превратить в средние предприятия, создать в секторе 250 тысяч новых постоянных рабочих мест», — заявил глава государства.

Средний бизнес





Президент отметил, что в настоящее время условия для среднего бизнеса не достаточны. Поручительства или компенсации по коммерческим кредитам предоставляет только Фонд предпринимательства, и то не для всех.

Поэтому правительство наладит новые подходы к поддержке предпринимателей, желающих перейти из малого в средний бизнес.

Теперь Фонд предпринимательства будет нести ответственность за оказание финансовой помощи проектам в сфере услуг и сервиса, «зелёным» и энергоэффективным проектам, Фонд развития промышленности — за промышленные проекты.

К управлению фондами пригласят квалифицированных зарубежных менеджеров. Фонды не будут ограничиваться бюджетными средствами, им будет предоставлено полномочие по самостоятельному привлечению инвестиций. Таким образом, в следующем году данные фонды привлекут для среднего бизнеса дополнительно 1 млрд долларов, ожидает Шавкат Мирзиёев.

Во-первых, для реализации перспективных проектов в «драйверных» отраслях создан Фонд развития промышленности, который на начальном этапе получил 200 млн долларов.

С 1 сентября из фонда для финансирования новых проектов будут выделены кредиты в иностранной валюте по ставке 5%, в национальной валюте — 10% сроком на 10 лет, промышленным предприятиям будут предоставлены кредиты на оборотные средства сроком до 1 года в иностранной валюте по ставке 4%, в национальной валюте — 10%.

При этом для ввозимого оборудования фонд также будет предоставлять в виде кредита 15-процентные авансовые выплаты, выплачивать компенсацию части расходов до 20 тысяч долларов на маркетинг, проектирование, привлечение зарубежных специалистов.

Во-вторых, планируется наладить систему промышленной ипотеки, построить и передать предпринимателям производственные площадки в виде «готового бизнеса». В частности, в каждой области будут созданы минимум по три новые промышленные зоны.





Кроме того, в промышленных зонах, где запускается производственный объект, разрешается приватизировать земельные участки после выполнения инвестиционных обязательств.

В-третьих, за последние годы в стране было построено около 20 тысяч предприятий, оснащённых современным оборудованием. Половина из них — предприятия среднего звена.

По мнению президента, для расширения деятельности им необходимо оказать помощь в привлечении новых инвесторов и брендов. Поэтому теперь, если предприятие заключит соглашение с иностранным брендом и инвестором, то оно сможет участвовать в нем с инвестициями до 25% капитала вновь созданного Фонда промышленности.

В-четвёртых, Фонд предпринимательства будет отвечать за сферу услуг. Ему предоставляются полномочия по вхождению в качестве участника в потенциальные предприятия среднего бизнеса. Для этого фонду в текущем году будет выделено дополнительно 25 млн долларов, а в следующем году — ещё 100 млн долларов.

Вместе с тем фондом также выдаётся поручительство по кредиту в иностранной валюте для среднего бизнеса. Фонд внедрит систему «ипотека услуг» в сферах туризма, торговли и сервиса.

Отныне предпринимателям будут предлагаться готовые проекты таких объектов, как гостиница, ресторан, торговый комплекс, автостоянка, заправочная станция, кемпинг.

Также, фонд выделяет предпринимателям ресурсы для приобретения земельного участка под объекты услуг, строительства зданий, сооружений и оборотных средств. Вместе с тем, для внедрения «зелёных» технологий на предприятиях будет привлечено от зарубежных партнёров 100 млн долларов.

Эти две новые системы будут полностью запущены с 1 октября, в следующем году будут финансироваться новые проекты для среднего бизнеса в промышленности — 2000 и сфере услуг — 10 тысяч, сказал Шавкат Мирзиёев.

«Если мы все вместе будем усердно работать, то благодаря новым возможностям сможем организовать дополнительные услуги на 1 млрд долларов, производство новой продукции — на 5 млрд долларов, 350 тысяч новых рабочих мест», — отметил он.