«Кишлок курилиш банк» будет преобразован в Банк развития бизнеса. Об этом 18 августа на встрече с предпринимателями заявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Теперь в Узбекистане появится новый банк. Он будет заниматься только этим направлением», — сказал он.

По его словам, банк будет предоставлять дешёвый кредит, помогать с обучением, создавать условия и станет партнёром для малого бизнеса.

Механизмы финансирования и методы работы нового банка будет «абсолютным новым», указал президент.

В частности, при банке будут созданы центры малого бизнеса в каждом из 14 регионов. «Поэтому руководители 14 регионов должны дружить с банком по развитию бизнеса, вместе решать проблемы, учитывать предложения», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Центры должны помочь предпринимателям развивать бизнес-проекты, обучать людей, желающих начать новый проект за свой счёт, привлекать к новым проектам необходимых специалистов, оказывать бухгалтерские, налоговые, аудиторские, маркетинговые, юридические и другие консультационные услуги для бизнеса.

Предприниматель, который внесёт 10% доли в малый бизнес, с 45% долей войдёт банк по развитию бизнеса, а остальные 45% выделит государство в качестве кредитных ресурсов, сказал он. Кредиты будут выделять предпринимателям сроком на 5−7 лет на льготных условиях. Кредитные линии на 150 млн долларов из этих средств будут открыты с 1 октября.

Предприниматели, открывшие собственный бизнес и имеющие чистую «кредитную и налоговую историю», получат 50-процентное снижение залогового требования для получения кредита, чтобы вывести свой бизнес на новый уровень.

Центры также покроют расходы на страхование оборудования, сертификацию сырья и материалов, ввозимых в рамках проекта.

Малые компании, участвующие в программе, не подлежат проверке в течение трёх лет, заявил глава государства.

Президент отметил, что для этой цели банк должен привлечь 500 млн долларов, ещё 500 млн долларов выделит государство.

По его мнению, руководителем банка должен стать человек, который «близок к бизнесу и не является бюрократом, понимают текущую ситуацию».