Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о новой классификации бизнеса и мерах по совершенствованию налоговой политики и администрирования, сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Предприятия будут классифицироваться по их годовому обороту (сейчас в том числе по численности сотрудников) и относиться к следующим категориям:

а) малое предпринимательство:

индивидуальные предприниматели;

микрофирмы — субъекты, учредителями которых являются физические лица, с оборотом до 1 млрд сумов в течение календарного года;

малые предприятия — субъекты с годовым оборотом от 1 млрд до 10 млрд сумов;

б) среднее предпринимательство — субъекты с годовым оборотом от 10 млрд до 100 млрд сумов (сейчас нет понятия средний бизнес).

в) крупное предпринимательство — субъекты с годовым оборотом от 100 млрд сумов;

C 1 апреля 2023 года за счёт Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности среднему бизнесу один раз в год будет покрываться часть расходов — до 50% — на страхование имущества. Эта часть не должна не превышать 20-кратного размера базовой расчётной величины (БРВ).

Кроме того, для бизнеса с оборотом не менее 10 млрд сумов вводится 20-процентная квота в госзакупках и в договорах, заключаемых с бюджетными заказчиками в рамках этих закупок. Предусматривается также проведение предоплаты в размере 50%.

С этой же даты при отборе наилучших предложений и оценке предложений участников тендерных торгов по госзакупкам сумма НДС не будет учитываться.

С апреля также отменяется порядок покрытия расходов предприятий — экспортёров медной продукции с высокой добавленной стоимостью, связанных с производством продукции и ее реализации на внешних рынках, в размере до 6% от экспортной стоимости.

Министерству экономики и финансов в двухмесячный срок поручено внести в Кабинет Министров проект постановления правительства, предусматривающий определение «надёжных налогоплательщиков» без участия человеческого фактора и предоставление им приоритета в госзакупках.

Сумма отчислений в Фонд поддержки инновационной деятельности для Навоийского горно-металлургического комбината устанавливается в фиксированном размере — 10 млрд сумов (сейчас — до 10% от прибыли до уплаты налога на прибыль).

Кроме того, устанавливается, что безвозмездная передача госучреждениям здравоохранения либо реализация по заниженной стоимости лекарств по причине краткости срока их годности признаются «экономически оправданными расходами (убытками)» и соответственно вычитываются при расчёте налога на прибыль.

Новую классификацию бизнеса президент Шавкат Мирзиёев анонсировал в августе 2022 года на встрече с предпринимателями, а также другие меры поддержки, которые вошли в Налоговый кодекс. В частности, предприятия, перешедшие с малого на средний бизнес, в течение двух лет будут уплачивать только 50% налога на прибыль.