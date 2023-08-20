Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибыв в субботу в Будапешт, провёл встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как мы писали, в рамках рабочего визита Шавкат Мирзиёев примет участие в мероприятиях в связи с государственным праздником Венгрии — Днём святого Иштвана и в финале мужского забега чемпионата мира по лёгкой атлетике.





Стороны обсудили вопросы углубления узбекско-венгерского стратегического партнёрства и наращивания многопланового сотрудничества. Они отметили рост объёмов взаимной торговли и подчеркнули важность продвижения совместных программ в культурно-гуманитарной сфере, говорится в сообщении.

Стратегическим проектом и важным сигналом для европейского бизнеса был назван недавний выход венгерского банка OTP на банковско-финансовый рынок Узбекистана.

Значимым событием, которое должно активизировать деловые связи и увеличить туристический поток, является запуск прямого авиасообщения между Ташкентом и Будапештом с 20 августа, отмечалось на встрече.





Шавкат Мирзиёев и Виктор Орбан также обменялись мнениями по региональной повестке, в том числе в рамках Организации тюркских государств.

Они условились продолжать тесное и конструктивное сотрудничество в рамках ООН и других международных площадок.